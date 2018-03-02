Повышение импортных тарифов на сталь и алюминий в США окажет давление на акции металлургов

Утро на российском рынке проходило в негативном ключе на фоне падения внешних рынков. Затем настроения немного улучшились во время послания президента Федеральному собранию, а к вечеру рынок вовсе попытался выйти в плюс.

Из речи главы государства можно выделить несколько важных моментов. Во-первых, президент поручил удвоить инвестиции в строительство дорог. Во-вторых, поручил увеличить объёмы строительства жилья. В-третьих, он озвучил планы привлечь до 1,5 трлн частных инвестиций в развитие энергетики. Однако нельзя сказать, чтобы бумаги электроэнергетиков отреагировали на заявления особо позитивно: «ФСК ЕЭС» (-1,36%), «Интер РАО» (+0,26%), «Русгидро» (+0,36%), «Россети» (+0,43%). Явный акцент на инфраструктуру также не вдохновил металлургов: «Северсталь» (-0,46%), ММК (-2,09%), НЛМК (-0,18%). К тому же металлургам помогал и слабый рубль, но пока в рост строительства рынок не верит, так как население не проявляет чрезмерной активности в области ипотечного кредитования. К тому же в четверг президент США объявил о том, что через неделю представит очередные защитные тарифы на сталь и алюминий.

Бурный рост показали бумаги «Аэрофлот» (+7,42%). Чистая прибыль компании по МСФО снизилась в 2017 году на 40,6%. Однако выручка показала рост на 7,5%, а чистый долг сократился на 27,2%. То есть сокращение прибыли произошло на достаточно позитивных основаниях снизить стоимость обслуживания долга в будущем. Весьма активно подрастали и бумаги «Магнита» (+4,25%), которые продолжают находиться в периоде повышенной волатильности после смены основного владельца. «Газпром» (-2,14%) должен выплатить $2,56 млрд украинскому «НафтоГазу», а «Роснефть» (-2,12%) лишилась своего партнёра Exxon Mobil в совместном предприятии. Для «Роснефти» это означает потерю важного союзника для развития арктических проектов, которые компании придётся осваивать самостоятельно. Восстановлению рынка к закрытию способствовали также бумаги Сбербанка (+0,95%). Кроме того, в лидерах роста и падения отметились «ЭНЕЛ Россия» (+4,46%), «Газпром нефть» (+3,84%), «НОВАТЭК» (+3,22%), а также «М.Видео» (-2,64%).

Рубль начинал день с умеренного ослабления, которое к вечеру усилилось. Нефть упала ниже $64, а доллар продолжил укрепляться. К тому же ежегодное послание президента на рынке оценили в качестве достаточно жёсткого в области международной позиции РФ. Тем не менее ослабление рубля было не таким сильным, как падение котировок никеля и палладия. Впрочем, поздно вечером евро устроил масштабное наступление на доллар, но рубль так и остался слабым. Основными опасениями на рынке стали заявления президента США Д. Трампа по поводу заградительных тарифов на сталь и алюминий, что может спровоцировать торговую войну не только с Китаем, но и с Евросоюзом.

На Wall Street состоялся очередной день массовых распродаж. Президент Д. Трамп сообщил о планах повышения импортных тарифов на сталь и алюминий на 25% и 10% соответственно. В ответ на это экспортёры могут ввести обратные меры, что уже приведёт к потерям в американском экспорте. К примеру, дела Boeing (-3,46%) могут пойти не столь успешно. Основными поставщиками стали в США являются Канада, Бразилия, Южная Корея, Мексика и РФ. Естественно, что для бумаг сталеваров и производителей алюминия слова Трампа были позитивными: United States Steel (+5,75%), Nucor Corp. (+3,26%), Century Aluminum Co. (+7,51%). Выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла перед банковским комитетом Сената уже не имело такого сильного резонанса. В целом прозвучало то, что мнение Дж. Пауэлла по экономике улучшилось с декабря. Вопрос повышения ставки четыре раза остаётся открытым, хотя текущее состояние экономики и рынка труда говорит о такой вероятности. В какой-то мере для рынка это стало успокоением, что привело доходность по 10-летним казначейским обязательствам США до 2,8%. Днём ранее их доходность в моменте доходила до 2,91%. И немного статистики. Индекс ISM США в производственной сфере вырос в феврале до 60,8% с 59,1% в январе. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 210 тыс., что является минимальным значением за полвека. Индекс цен личного потребления вырос за январь на 0,4%, но в годовом выражении остался без изменений на уровне 1,7%, а Core PCE – 1,5%. Торговая сеть электроники и бытовой техники Best Buy (+3,95%) отчиталась о росте продаж в существующих магазинах на 9% в IV квартале. Однако, как видно, успехи одной торговой сети ещё не повышают цены, а в США уже ждут роста банкротств среди торговых компаний. По итогам дня DJIA упал на 1,68% до 24608,98 п., а S&P 500 снизился на 1,33% до 2677,67 п.

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России негативная. Новые протекционистские меры США касаются и российских производителей, поэтому можно ждать просадки сектора металлургии в начале торгов. В то же время нефть стабилизировалась, а значит нефтегазовый сектор будет относительно стабильным. Планы заградительных тарифов в США будут также оказывать давление на рубль, хотя общее ослабление доллара на глобальном рынке ограничит негатив для отечественной валюты.