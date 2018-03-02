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Рынок акций РФ снизится, рубль подрастет в начале дня в рамках коррекции


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ слегка снизится в начале торгов на фоне негативной конъюнктуры мировых фондовых рынков. Рубль скорректируется вверх в начале дня.

 

Ожидается открытие рынка с понижением порядка 0,2-0,3% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2290-2295, ближайшими поддержками останутся уровни 2280 и 2270, а в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2310 и 2320, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет вечернее ухудшение внешнего фона, выразившееся в негативном завершении торгов в США. Позднее вероятен переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации несколько ниже уровня 2300 в ожидании новых значимых внешних сигналов", - добавил он.

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,3-57,4 рубля, для европейской валюты - 69-70,4 рубля, оценил Вадим Иосуб из компании "Альпари".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 1,3-1,7% на фоне выступления президента страны Дональда Трампа о новых пошлинах. США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%, заявил Трамп ранее в четверг. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, добавил президент США. Эксперты говорят о возможном начале торговой войны США, прежде всего с Китаем.

Азиатские биржи с утра теряли 0,6-2,5%, японский Nikkei 225 снизился на 2,5%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,6%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,25%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 63,8 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2265 доллара против 1,2262 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно по основным индексам на снижении рубля, при этом акции "Аэрофлота" AFLT взлетели к максимуму с декабря 2017 года. Индекс Мосбиржи к закрытию повысился на 0,05%, до 2297,9 пункта, индекс РТС снизился на 0,88%, до 1274,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга повысился на 0,49 рубля - до 56,82 рубля, евро - на 0,91 рубля, до 69,67 рубля.

 

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