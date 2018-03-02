По достижении ставки 7% ЦБ будет вынужден сделать паузу для оценки рисков разворота инфляции

Эта идея весьма закономерна, если учесть сопутствующие призывы к стимулированию ипотечного кредитования. Однако, означает ли она «раздвоение» мандата Банка России и включение в его состав экономического роста? Вопрос не тривиальный и вряд ли имеет утвердительный ответ, ведь Основные Направления ДКП четко фиксируют инфляционные приоритеты регулятора на ближайшую трехлетку.

Тем не менее, тезис из пресс-релиза февральского заседания о том, что «баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики», расставляет все по своим местам. Инфляционные приоритеты не отменяют более быстрого достижения «нейтральных» уровней ключевой ставки (диапазон 6.0-7.0% все еще актуален), да и сам целевой уровень может сместиться к 6.0% (или ниже) в ситуации стабилизации инфляции и ожиданий.

И все же, мы не стали бы спешить с пересмотром сценария действий Банка России минимум на горизонте 1п’18. Мы полагаем, что по достижении 7.0% – после двух понижений по 25 бп в марте и апреле – регулятор будет вынужден сделать паузу для оценки рисков разворота инфляции. Дополнительным поводом могут стать участившиеся разговоры об ускорении нормализации процентной политики в США, Европе и Японии.

Отчет Банка России об инфляционных ожиданиях во многом вторит дальнейшему снижению ключевой ставки: по итогам февраля прямые оценки текущей инфляции (9.4% против 9.9% в январе) и инфляции на год вперед (8.4% против 8.9% в январе) сократились до новых исторических минимумов. При этом, отмечено улучшение потребительских настроений в части покупки товаров длительного пользования и снижения сбережений. Тем не менее, двузначные темпы роста розничного кредитования, зафиксированные по итогам января, говорят о том, что осмотрительность регулятора должна нарастать с целью предотвращения перегрева потребительского сегмента и разгона инфляции сверх целевого уровня.