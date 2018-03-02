Наиболее вероятным выглядит небольшой подъем доходностей ОФЗ еще на 1-2 б.п.

Президент РФ сообщил, что рассчитывает на поддержку ЦБ РФ в создании условий для повышения темпов экономического роста и возможности постепенного снижения процентных ставок. Бюджетная политика по его мнению, также должна стать более стимулирующей. Были озвучены намерения направить не менее 3,4 трлн руб. на меры демографического развития, удвоить расходы на строительство автомобильных дорог (до 11 трлн руб.) и здравоохранение, увеличить размеры пенсий и обеспечить их регулярную индексацию на уровне выше темпов инфляции. По словам А. Силуанова, снижения расходов на оборону при этом не произойдет, и хотя увеличивать программу государственных заимствований в 2018 г. не планируется, мы считаем, что риски существенного роста объема предложения ОФЗ уже в следующем году достаточно велики.

Дополнительным негативом для долгового рынка стало снижение цен на нефть Brent почти на 3% до 64 долл. за барр. В результате доходности большинства ОФЗ вчера поднялись на 2-5 б.п. до 6,22-6,69% по выпускам срочностью 1-5 лет и 6,88-7,32% по более длинным бумагам. Согласно данным ЦБ РФ, прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев обновила в феврале исторические минимумы, опустившись до 8,4% с 8,9% в январе. Рекордно низкими оказались и оценки наблюдаемой респондентами инфляции, составив 9,4% против 9,9% в январе. Отметим также, что по сравнению с январской версией посвященного инфляционным ожиданиям обзора аналитики ЦБ исключили упоминание о повышенной чувствительности респондентов к изменению цен на часто покупаемые товары. С учетом сохранения годовых темпов инфляции в феврале на рекордно низком январском уровне 2,2%, шансы на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ 23 марта нам представляются очень высокими.

Судя по снижению доходностей ОФЗ на 25-30 б.п. за последний месяц, участники рынка также не сомневаются в продолжении смягчения ДКП Банка России, и ключевую роль для динамики котировок в ближайшие недели будет играть внешняя конъюнктура. Пока что она остается не очень благоприятной, поскольку цены на нефть Brent не предпринимают попыток отскока после двухдневного падения на 5%. В этих условиях наиболее вероятным выглядит небольшой подъем доходностей ОФЗ еще на 1-2 б.п.