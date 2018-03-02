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Результаты "Аэрофлота" за 2017 г по МСФО: на уровне ожиданий, улучшение в IV квартале


Рынки
Митч Митчелл
Митч Митчелл
аналитик ФГ БКС
 
Результаты в целом совпали с ожиданиями, однако реакция рынка была позитивной – акции компании подорожали более чем на 7%.

Аэрофлот опубликовал результаты за 2017 г. по МСФО, при этом отклонение большинства показателей P&L от прогнозов не превысило 1%.

- Выручка за 2017 г. выросла на 7% г/г на фоне увеличения пассажирооборота на 16% и уменьшения доходности перевозок на 5%, что сопровождалось снижением прочей выручки на 6%.

- EBITDAR снизилась на 11% г/г, EBITDA – на 28%; рентабельность опустилась на 5 п.п. до 22.9% и 10.5% соответственно.

- Чистая прибыль сократилась на 39% г/г до RUB 22.9 млрд. Исходя из коэффициента дивидендных выплат на уровне 50%, дивиденд на акцию должен составить RUB 10.4.

- Компания продолжила сокращать долговую нагрузку: общий долг уменьшился на 27% г/г, соотношение чистый долг/EBITDA составило 0.9x.

- Менеджмент подтвердил свои прогнозы на 2018 г.: повышение пассажиропотока на 11-12%, увеличение мощностей на 9-10%, рост выручки более чем на 10% и загрузка кресел на уровне 82% или выше.

Без больших сюрпризов в годовой отчетности, но 4К17 показал улучшение. Выручка в 4К17 выросла на 12% г/г на фоне повышения доходности перевозок на 1%, при этом рентабельность по EBITDA увеличилась с 0.7% в 4К16 до 2.1% в 4К17. Чистый убыток сократился на 20% до RUB 4.1 млрд. В ходе телеконференции менеджмент сообщил, что в 4К17 компания начала перекладывать повышение топливных расходов на пассажиров, и ожидает сохранения положительной динамики доходности перевозок в 2018 г. Расходы на топливо и персонал продолжат оказывать давление, при этом расходы на маркетинг должны сократиться, тогда как сокращение долговой нагрузки должно поддержать чистую прибыль. Как ожидается, расширение авиапарка в текущем году будет существенным (+31 самолет) и более умеренным в последующие периоды.

Компания также сообщила об уходе со своего поста заместителя генерального директора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари.

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