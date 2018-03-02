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США вводят импортные пошлины на сталь и алюминий: негативно для стальной отрасли


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Дональд Трамп объявил о введении пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в качестве меры по защите локальных игроков от конкуренции.

По информации Коммерсанта, который цитирует неназванный источник, пошлины могут вступить в силу с 1 июня, и до это времени могут быть рассмотрены исключения для некоторых стран. По имеющейся информации, Министерство торговли США рекомендовало ввести либо пошлину 24% на все объемы стали, либо 53% для 12 стран (включая Россию и Китай), тот же сценарий и для алюминия - 7.7% для всех стран или 23.6% для 5 стран (включая Россию и Китай).

На практике, пошлины позитивны для локальных американских игроков и должны транслироваться в рост цен, и негативны для рынка стали за пределами США. Объемы, ранее поставляемые в США, будут перенаправлены в другие страны, повышая конкуренцию и оказывая давление на цены. США - крупный потребитель с чистым импортом стали 21.7 млт н и алюминия - 2.4 млн т в 2016.

НЛМК и Evraz поставляют слябы в Америку около 1.3 млн т и 0.5 млн т в год соответственно, и пока неясно, распространится ли на эти объемы исключение, и куда эти объемы могут быть потенциально перенаправлены. В целом негативно для стальной отрасли, на наш взгляд.

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