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Средний курс пары доллар-рубль в марте должен составить 57-57,4


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Цена нефти Brent вчера снизилась еще почти на 2,5%. Утром нефтяные котировки опустились до 65,0 долл./барр., а через какое-то время снизились до 63,5 долл./барр., но вечером немного восстановились.

При этом никаких существенных событий, которые могли бы объяснить такую коррекцию, на нефтяном рынке не произошло. Мы полагаем, что в ближайшем будущем его динамику продолжит определять сочетание фундаментальных и технических факторов. К числу таковых относится рост добычи нефти в США, одним из индикаторов которого является увеличение коммерческих запасов. По всей вероятности, такая тенденция сохранится, в связи с чем особое значение приобретает политика ОПЕК, а также предстоящая в понедельник встреча между представителями ОПЕК и компаниями – производителями  сланцевой нефти из США. С технической точки зрения цена Brent не смогла удержаться в повышательном тренде, закрывшись вчера ниже 100-дневной скользящей средней. На наш взгляд, в связи с этим возрастает вероятность ее дальнейшей коррекции до уровня 200-дневной скользящей средней в районе 58 долл./барр.

Индекс доллара вчера опустился на 0,3% после заметного роста, продолжавшегося в течение нескольких дней. Заметим, что реальные ставки в США в последнее время снижаются – несмотря на риторику нового главы ФРС Джерома Пауэлла, акцент которого на признаках «перегрева» экономики воспринимается рынком как сигнал к ужесточению монетарной политики.  С учетом этого мы склонны считать, что наблюдавшееся восстановление доллара скорее является следствием ситуации в Европе – опасений в отношении выборов  в Италии и формирования парламентской коалиции в Германии. В отсутствие поддержки со стороны роста реальных ставок в США более высока вероятность, что индекс доллара останется под давлением. Тем временем фондовый рынок США вчера закрылся в отрицательной зоне (индекс S&P 500 опустился на 1,3%) на новостях о введении импортного тарифа на сталь и алюминий, вызвавшем негативную реакцию в адрес США со стороны руководства других стран. 

Валюты развивающихся стран практически никак не отреагировали на распродажу на американском рынке акций. Отметим лишь коррекцию в южноафриканском ранде (−0.6%), которую спровоцировало усиление спроса на иностранную валюту со стороны участников локального рынка, после того как парламент ЮАР проголосовал за безвозмездное изъятие земли у белых фермеров. Курс USDRUB с самого начала торгов начал двигаться вверх, постепенно поднявшись с 56,3 до 57,0. Вечерний разворот в нефти и ослабление доллара на глобальном валютном рынке несколько поддержали рубль, позволив ему восстановиться до 56,80 (−0,8%). 

Между тем мы обновили нашу краткосрочную модель USDRUB, продлив ее на очередной месяц. В феврале рубль опередил валюты других развивающихся стран на 0,5–0,7%, в значительной степени благодаря поддержке со стороны притока иностранных инвестиций в ОФЗ. Однако также следует отметить сокращение длинных позиций в рубле, произошедшее в последние несколько недель. Согласно данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на прошлой неделе чистая длинная позиция в рубле составляла примерно 17 тыс. против 26 тыс. в середине января. Изменение позиционирования инвесторов в российской валюте может способствовать повышательному давлению на курс USDRUB. Согласно нашей модели, при сохранении текущего уровня аппетита к риску и цен на нефть (примерно 65 долл./барр. для Brent) средний курс USDRUB в марте должен составить 57.0–57.4.

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