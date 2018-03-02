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В фокусе - отчетность "Дикси" и Мосбиржи


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Торговая динамика сегодня на рынке достаточно спокойная. Падение на биржах в США не вызвало резко негативную реакцию.

Хотя нефть по-прежнему торгуется на отрицательной территории, фьючерсы на американские индексы сейчас торгуются нейтрально. В фокусе сегодня нет важных новостей и событий. Рынок будет следовать за внешним фоном. До открытия бирж в США он занял выжидательную позицию.

Я полагаю, что игроки будут охотно фиксировать длинные позиции, если в США возобновится коррекция. Хуже рынка могут быть бумаги финансового сектора. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2280-2300 п. Пара USD/RUB ожидается в диапазоне 56,50-57, но, в случае снижения цены на нефть, верхняя граница коридора будет с легкостью пробита.

На локальном рынке в фокусе отчетность Дикси и Мосбиржи. Мосбиржа отчиталась резким снижением процентных доходов, что обусловлено снижением ставок денежного рынка. Прибыль на акцию составила 2,15 рубля. Я полагаю, что в 2018 г. комиссионные доходы могут вырасти до 23-25 млрд руб., а процентные продолжат снижение до 13-14 млрд в связи с отрицательной динамикой ставок. Однако биржа остается сверхрентабельным предприятием – ее прибыль ожидается на уровне 19 млрд руб., на дивиденды в будущем году может пойти не менее 50% (4 руб. на акцию). Это не очень много, реакция инвесторов на отчетность оказалась нейтральной. Ожидаю, что бумага будет торговаться в боковом коридоре 109-118 в ближайшие 3-4 недели.

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