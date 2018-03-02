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Денежный рынок: RUONIA вернулась к уровню ключевой ставки


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Волатильность на рынке однодневного валютного свопа вчера была невысокой.

Открытие произошло вблизи отметки 6,2%, и вплоть до второй половины дня ставка практически не двигалась, однако затем опустилась до 5,8%, где и оставалась до самого вечера. В результате ее средневзвешенное значение составило 5,98% (+12 бп), а закрытие произошло на отметке 5,85%. На кривой NDF единого направления не было: 3-месячная ставка снизилась на 9 бп, до 5,93%, тогда как более длинные ставки закрылись ростом (+3–6 бп). Ставки кросс-валютных свопов прибавили в среднем 3 бп. Ближний конец кривой процентных свопов сместился вверх на 8–9 бп, середина и дальний конец – на 3–5 бп. Ставки однодневного репо под залог ОФЗ снизились на 10–15 бп, до 6,9%. RUONIA в среду выросла до уровня ключевой ставки (до 7,50%; +5 бп).

В конце налогового периода баланс корреспондентских счетов снизился до 1,8 трлн руб. По нашим оценкам, в текущем периоде усреднения (завершится во вторник) банки аккумулировали около 60 млрд руб. свободных резервов. Это довольно мало по историческим меркам, однако, на наш взгляд, это вряд ли приведет к значительному повышению спроса на ликвидность, предоставляемую регуляторами, и росту ставок денежного рынка. Вчера Федеральное казначейство в рамках 12-дневного депозитного аукциона разместило в банках 500 млн долл. из предложенных 1,0 млрд долл. (ставка сложилась на уровне 1,4%).

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