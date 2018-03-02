Волатильность обнуляет доходность S&P500 с начала года

Падение возглавили акции промышленных компаний. Введение Дональдом Трампом пошлин на ввозимые из-за границы сталь и алюминий повысило риск развязывания торговых войн. Все 11 секторов S&P 500 закончили день в области отрицательных значений. Сам индекс широкого рынка оказался в минусе с начала года.

Сырьевые товары также подешевели. Нефть WTI опустилась в цене на 1,1%, закрывшись на уровне в $60,99 за баррель, на фоне статистики, засвидетельствовавшей увеличение запасов и объема добычи в США. Золото к концу основной сессии скатилось к минимумам текущего года. Апрельский фьючерс на металл подешевел на 1%, до $1305,20 за унцию.

Президент США накануне заявил руководителям металлургических компаний, что на следующей неделе будут введены импортные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия. На этом фоне ETF горно-металлургического сектора SPDR S&P Metals & Mining прибавляет 3,1%. Курс акций United States Steel Corp. (NYSE: X) растет на 8%, а AK Steel Holding Corp. (NYSE: AKS) дорожает почти на 11%.

На фоне выступления Дональда Трампа, который анонсировал введение пошлин на импортные сталь и алюминий, произошел новый всплеск волатильности. Инвесторы опасаются, что данное решение президента может спровоцировать торговые войны между США и странами-импортерами. Например, США закупают 16% всей импортируемой Канадой стали, так что необходимость платить пошлину вызовет у Торонто негативную реакцию. Вся эта ситуация ведет к тому, что обсуждение будущего НАФТА состоится совсем в других условиях. В отсутствие макроэкономической статистики и при условии, что очередных негативных новостей не поступит, ожидаю снижения S&P к закрытию на 0,2%, до 2624 пунктов.