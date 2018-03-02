FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Результаты Mail.ru за IV квартал: негативный прогноз по рентабельности


Рынки
Силуэты
Аналитики Альфа-банка
 
Mail.ru (MAIL LI: НИЖЕ РЫНКА; РЦ $22,2/ГДР) вчера представила финансовые результаты за 4К17.

Выручка за 4К17 выросла на 33% г/г до 17,6 млрд, что на 6% выше нашего прогноза и ожиданий рынка. Выручка выросла, главным образом, на фоне роста выручки рекламного сегмента и сегмента игр (выручка этих сегментов выросла соответственно на 29% и 35% г/г в 4К17). В то же время EBITDA за 4К17 выросла на 29% г/г до 6,4 млрд руб. при рентабельности 36,7% (что на 1,2 п. п. ниже г/г). Подобная динамика EBITDA, главным образом, объясняется консолидацией новых бизнесов, таких как Pixonic, Pandao и Delivery Club, которые позитивно влияют на выручку, однако их вклад в EBITDA пока негативен. EBITDA за 4К17 оказалась на 2% ниже нашей оценки и консенсус-прогноза, отставая от прогнозов уже два квартала подряд. Чистая прибыль за 4К17 составила 4,5 млрд руб., что на 3% выше нашего прогноза. 

Согласно прогнозу компании, выручка вырастет на 23-28% г/г до 68,6-71,4 млрд руб. по итогам 2018 г. В то же время прогноз EBITDA на уровне 21-22 млрд руб. предполагает неизменный показатель в годовом сопоставлении, и он ниже 25 млрд руб., которые ожидает консенсус. Mail Ru объявила об инвестициям в размере 3 млрд руб. в Pandao в 2018 г., что оказалось сюрпризом для рынка. Прогноз не включает недавно приобретенной киберспортивной компании PSforce, которая, судя по всему, позитивно повлияет на выручку и негативно – на EBITDA в 2018. 

Эффект на акции. В целом рентабельность за квартал оказалась ниже ожиданий. Прогноз показывает дальнейшие значительные инвестиции в новые бизнесы компании, в результате EBITDA будет значительно ниже консенсус-прогноза. 2019 EV/EBITDA равный 15,9x на 14% выше исторического мультипликатора Mail RU и поддерживает нашу рекомендацию НИЖЕ РЫНКА.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ