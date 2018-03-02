Результаты Mail.ru за IV квартал: негативный прогноз по рентабельности

Выручка за 4К17 выросла на 33% г/г до 17,6 млрд, что на 6% выше нашего прогноза и ожиданий рынка. Выручка выросла, главным образом, на фоне роста выручки рекламного сегмента и сегмента игр (выручка этих сегментов выросла соответственно на 29% и 35% г/г в 4К17). В то же время EBITDA за 4К17 выросла на 29% г/г до 6,4 млрд руб. при рентабельности 36,7% (что на 1,2 п. п. ниже г/г). Подобная динамика EBITDA, главным образом, объясняется консолидацией новых бизнесов, таких как Pixonic, Pandao и Delivery Club, которые позитивно влияют на выручку, однако их вклад в EBITDA пока негативен. EBITDA за 4К17 оказалась на 2% ниже нашей оценки и консенсус-прогноза, отставая от прогнозов уже два квартала подряд. Чистая прибыль за 4К17 составила 4,5 млрд руб., что на 3% выше нашего прогноза.

Согласно прогнозу компании, выручка вырастет на 23-28% г/г до 68,6-71,4 млрд руб. по итогам 2018 г. В то же время прогноз EBITDA на уровне 21-22 млрд руб. предполагает неизменный показатель в годовом сопоставлении, и он ниже 25 млрд руб., которые ожидает консенсус. Mail Ru объявила об инвестициям в размере 3 млрд руб. в Pandao в 2018 г., что оказалось сюрпризом для рынка. Прогноз не включает недавно приобретенной киберспортивной компании PSforce, которая, судя по всему, позитивно повлияет на выручку и негативно – на EBITDA в 2018.

Эффект на акции. В целом рентабельность за квартал оказалась ниже ожиданий. Прогноз показывает дальнейшие значительные инвестиции в новые бизнесы компании, в результате EBITDA будет значительно ниже консенсус-прогноза. 2019 EV/EBITDA равный 15,9x на 14% выше исторического мультипликатора Mail RU и поддерживает нашу рекомендацию НИЖЕ РЫНКА.