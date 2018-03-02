Введение США пошлин на импорт стали и алюминия: ограниченный риск для "Русала"

Данная мера призвана поддержать загрузку американских производственных мощностей. Официально о введении пошлин должно быть объявлено на следующей неделе. Одновременно с этим могут появится и другие детали, касающиеся данного шага.

Заявленный размер пошлины на сталь (25%) лишь немного превосходит уровень, ранее рекомендованный Министерством торговли США (24%). В случае алюминия разница более существенна: 10% против 7,7%.

Потенциальное введение пошлин (на данный момент ничего не известно о том, когда это может произойти) может положительно повлиять на показатели Евраза и НЛМК. Первый экспортирует в США около 0,4 млн т слябов, тогда как поставки готовой стальной продукции на внутренний рынок предприятиями североамериканского дивизиона Евраза составляют 1,5 млн т в год (правда, часть производственных площадок Evraz North America расположена в Канаде, включая линию по производству слябов мощностью 1 млн т и часть трубопрокатных мощностей). У НЛМК это соотношение составляет 1,6 млн т и 2,2 млн т соответственно. Согласно нашим оценкам, дополнительные издержки Евраза и НЛМК (40 млн долл. и 150 млн долл. соответственно) будут более чем перекрыты благодаря повышению цен и загрузки мощностей.

В то же время, по оценкам министерства торговли США, введение пошлин может привести к увеличению производства стали в стране примерно на 13 млн т, что примерно эквивалентно 3% мирового рынка морских перевозок стали. В среднесрочной перспективе перенаправление соответствующих объемов с рынка США на рынки других стран может оказать давление на мировые цены на сталь, что в силу паритета экспортных и внутренних цен было бы негативно для российских компаний черной металлургии. В связи с этим с точки зрения среднесрочной перспективы данная новость, на наш взгляд, носит неоднозначный характер.

Поставки продукции на рынок США обеспечивают около 20% выручки Русала, и, таким образом, для него негативный эффект от введения пошлин может составить порядка 170 млн долл. Однако это, скорее всего, будет компенсироваться повышением спотовой премии в цене на алюминий на американском рынке, которая по сравнению со средним уровнем прошлого года уже выросла на 140 долл./т и, на наш взгляд, может вырасти еще больше. Благодаря этому негативный эффект может оказаться как минимум на 100 млн долл. меньше, составив около 70 млн долл. (3% EBITDA, прогнозируемой на 2018 г.). Кроме того, Русал может еще больше минимизировать негативный эффект, перенаправив часть объемов на другие рынки.

По оценкам министерства торговли США, введение пошлины на алюминий в размере 7,7% могло бы способствовать увеличению его производства на американских мощностях примерно на 670 тыс. т. И хотя в случае 10%-й пошлины прирост может оказаться еще более существенным, это, на наш взгляд, вряд ли окажет существенное давление на мировые цены, учитывая значительный дефицит на рынке алюминия (2 млн т), прогнозируемый нами на 2018 г.