FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Введение США пошлин на импорт стали и алюминия: ограниченный риск для "Русала"


Commodities / Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
По сообщению агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25%-й пошлины на всю ввозимую в страну сталь и 10%-й пошлины на алюминий.

Данная мера призвана поддержать загрузку американских производственных мощностей. Официально о введении пошлин должно быть объявлено на следующей неделе. Одновременно с этим могут появится и другие детали, касающиеся данного шага.

Заявленный размер пошлины на сталь (25%) лишь немного превосходит уровень, ранее рекомендованный Министерством торговли США (24%). В случае алюминия разница более существенна: 10% против 7,7%.

Потенциальное введение пошлин (на данный момент ничего не известно о том, когда это может произойти) может положительно повлиять на показатели Евраза и НЛМК. Первый экспортирует в США около 0,4 млн т слябов, тогда как поставки готовой стальной продукции на внутренний рынок предприятиями североамериканского дивизиона Евраза составляют 1,5 млн т в год (правда, часть производственных площадок Evraz North America расположена в Канаде, включая линию по производству слябов мощностью 1 млн т и часть трубопрокатных мощностей). У НЛМК это соотношение составляет 1,6 млн т и 2,2 млн т соответственно. Согласно нашим оценкам, дополнительные издержки Евраза и НЛМК (40 млн долл. и 150 млн долл. соответственно) будут более чем перекрыты благодаря повышению цен и загрузки мощностей. 

В то же время, по оценкам министерства торговли США, введение пошлин может привести к увеличению производства стали в стране примерно на 13 млн т, что примерно эквивалентно 3% мирового рынка морских перевозок стали. В среднесрочной перспективе перенаправление соответствующих объемов с рынка США на рынки других стран может оказать давление на мировые цены на сталь, что в силу паритета экспортных и внутренних цен было бы негативно для российских компаний черной металлургии. В связи с этим с точки зрения среднесрочной перспективы данная новость, на наш взгляд, носит неоднозначный характер.

Поставки продукции на рынок США обеспечивают около 20% выручки Русала, и, таким образом, для него негативный эффект от введения пошлин может составить порядка 170 млн долл. Однако это, скорее всего, будет компенсироваться повышением спотовой премии в цене на алюминий на американском рынке, которая по сравнению со средним уровнем прошлого года уже выросла на 140 долл./т и, на наш взгляд, может вырасти еще больше. Благодаря этому негативный эффект может оказаться как минимум на 100 млн долл. меньше, составив около 70 млн долл. (3% EBITDA, прогнозируемой на 2018 г.). Кроме того, Русал может еще больше минимизировать негативный эффект, перенаправив часть объемов на другие рынки.

По оценкам министерства торговли США, введение пошлины на алюминий в размере 7,7% могло бы способствовать увеличению его производства на американских мощностях примерно на 670 тыс. т. И хотя в случае 10%-й пошлины прирост может оказаться еще более существенным, это, на наш взгляд, вряд ли окажет существенное давление на мировые цены, учитывая значительный дефицит на рынке алюминия (2 млн т), прогнозируемый нами на 2018 г. 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ