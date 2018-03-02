"Норникель": решение суда в отношении дизельных автомобилей позитивно для рынка палладия

Во вторник административный суд в Лейпциге вынес постановление относительно дизельных автомобилей, и теперь крупные города Германии могут начать ускоренными темпами переходить на бензиновые (и электрические) двигатели с целью соблюдения введенных ЕС норм выбросов NOx. Такой шаг может создать прецедент для остальных стран Западной Европы и, вероятно, повысить ожидания по ценам на палладий по сравнению с ценами на платину. Это будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Норильского никеля, поскольку его сырьевая корзина (палладий, никель, медь) укладывается в рамки глобального тренда, направленного на использование более чистого с экологической точки зрения транспорта. Наша целевая цена на горизонте 12 месяцев составляет 22,80 долл. за депозитарную расписку, ожидаемая полная доходность – 25%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Решение суда дает основание для введения запрета на старые дизельные автомобили

Согласно постановлению административного суда в Лейпциге, крупные города могут запретить въезд автомобилей, отвечающих стандарту Евро-4 и ниже. Запрет на автомобили, отвечающие стандарту Евро-5, может быть введен с сентября 2019 г. Такое решение суда может создать прецедент для других крупнейших городов Германии, которые стремятся соблюсти введенный ЕС предельный уровень выбросов NOx. Гамбург уже рассматривает возможность введения ограничений на дизельное топливо с апреля.

Темпы снижения доли дизельных автомобилей в Европе могут ускориться

По нашим оценкам, в Германии насчитывается более 12 млн. легковых автомобилей, отвечающих стандарту ниже Евро-5. Из этого следует, что количество таких автомобилей в крупных городах может составлять 20–30% от общего объема производства легковых автомобилей в Европе или две трети от объема производства дизельных автомобилей региона. Мы полагаем, что этого достаточно, чтобы оказать существенное влияние на производство дизельных автомобилей, если право на запрет действительно начнет применяться. В настоящий момент в Европе доля дизельных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания продолжает сокращаться, при этом потребление платины в 2017 г. снизилось на 3% г/г.

Цены на палладий могут превысить цены на платину

В этом случае при прочих равных условиях спрос на платину со стороны европейских производителей автокатализаторов, по нашим оценкам, может упасть примерно на 800 тыс. унц., а спрос на палладий – вырасти на 300 тыс. унц. В результате через три–четыре года это может привести к существенному расширению мирового дефицита палладия при одновременном значительном увеличении избытка платины. Как следствие, цены на палладий вполне могут превысить наш прогноз на 2018–2020 гг., составляющий 1 000–1 210 долл./унц., а цены на платину, наоборот, оказаться ниже ожидаемых нами уровней (1 040−1 200 долл./унц.). В долгосрочной перспективе мы по-прежнему прогнозируем сохранение паритета цена на платину и палладий, однако в случае описанных выше структурных изменений цены на палладий, на наш взгляд, имеют все шансы превысить цены на платину.

Сильный аргумент в пользу инвестиционной привлекательности Норильского никеля

Норильский никель является крупнейшим производителем палладия в мире, а в структуре его выручки от реализации основных металлов на палладий приходится более 30%. По нашим оценкам, в ближайшие пять лет благодаря проекту Южный кластер и СП с компанией Русская платина вклад палладия в выручку Норильского никеля может увеличиться на треть. Компания торгуется с мультипликатором EV/EBITDA (с учетом текущих цен на металлы), равным 6,4x, что, на наш взгляд, является привлекательным уровнем.