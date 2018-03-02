Интервенции Минфина создают потенциал для ослабления рубля

При сохранении цены нефти на среднем с начала года уровне (65,9 долл./барр) масштаб интервенций за год достигнет 3,37 трлн руб. (~60 млрд долл.). По нашим оценкам, сальдо счета текущих операций в этом году составит 65-75 млрд долл., то есть большая часть валютной ликвидности будет изыматься с рынка посредством интервенций, при этом в некоторые месяцы (возможно, уже в апреле) изыматься будет больше, чем приходить из-за сокращения сальдо счета текущих операций (выплаты дивидендов). Это, учитывая сохраняющийся дефицит валютной ликвидности на рынке (спред RUONIA - o/n FX swap превышает 150 б.п.), а также вывоз капитала корпоративным сектором, будет создавать давление на курс рубля (до >60 руб./долл., исходя из текущей нефти).