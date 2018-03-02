Погода на фондовом рынке явно испортилась

Если предыдущее падение в конце января - начале февраля больше напоминало нервный срыв, который, как известно, быстро проходит (как собственно и вышло), то нынешнее падение уже гораздо больше похоже на классический разворот. Видно, как участники рынка медленно, но верно начинают втягиваться в эту игру на понижение - все больше негативных мнений, все больший оборот, все большее количество бумаг переходят технический «рубикон» и их котировки опускаются ниже 200-дневной скользящей средней. Да и сами-то основные индексы постепенно движутся к этим же реперным точкам. Так, SMA (200) для индекса S&P500 находится сейчас на уровне 2560 пунктов, то есть всего лишь на 117 пунктов ниже от уровня текущих цен. Да это фактически 3-4 дня пути вниз с учетом того, что сама скользящая средняя будет подниматься все выше и выше. И что тогда будет? Ой, страшно даже подумать.

Что касается вчерашнего дня, то надежды на то, что новый Председатель ФРС попробует успокоить рынки оказались напрасными. Не было даже попытки. А тут еще и Дональд Трамп «подсиропил», объявив о введении со следующей недели импортных пошлин на сталь и алюминий. Американским сталелитейным и алюминиевым компаниям конечно хорошо, но вот в целом все вдруг подумали совсем о другом - о начале торговых войн и значит начале периода повышенной нестабильности и волатильности. А когда подумали, то тут же и сделали. Если в первой половине дня еще до заявления Трампа рынки как-то держались, то после 20-00 мск все полетело в тартарары. И при этом еще раз обращаю внимание - продажи были не панические, а именно спокойные и нарастающие. И при этом распродажа коснулась абсолютно всех секторов.

Больше всех пострадали промышленные компании, потерявшие в среднем почти 2% своей капитализации. А вот крупнейшие компании военно-промышленного комплекса понесли еще большие потери - и Boeing (BA), и Lockheed Martin (LMT), и United Technologies (UTX) расстались более чем с 3% своей стоимости.

Достаточно мощный напор медведей ощутил на себе и финансовый сектор. Потери всех крупнейших банков приближались к 2%, а акции Citigroup (C, -2,42%) упали даже ниже этой отметки. А вот чьи акции вчера выросли, так это акции крупнейшего производителя сигарет Philip Morris (PM, +1,09%), крупнейшего производителя прохладительных напитков Coca-Cola (KO, +0,49%), а также акции крупнейшей сети аптек Walgreens Boots (WBA, +1,90%). Как видим, инвесторы начали нервно курить, пить колу и глотать таблетки. Правда, пока не очень помогает. Не правда ли, весьма симптоматично?

Ожидания рынка 2 марта

Все плохо… Как-то вдруг чуть ли не на ровном месте рынок заболел. Со всех сторон пошел негатив. Причем не какой-то негатив-негатив-негатив, которого надо бояться. Вроде все не так страшно, но погода на фондовом рынке явно испортилась.

Сегодня с утра весь рынок ярко-красный. Азиатские индексы все дружно закрылись с потерей в ценах от почти 1% в Китае до почти 2% в Японии. Еще хуже дела обстоят в Европе, где все торги открылись в уверенном минусе и ситуация по ходу торгов только ухудшается. Потери к 13-00 мск составляют уже от 1,5% до 2%. Естественно, что в таких условиях фьючерсам на основные американские индексы противопоставить что-либо позитивное пока нечего и поэтому они тоже скользят по наклонной плоскости все ниже и ниже. Немного успокаивает лишь то, что пока снижение все же не критично и ограничивается по разным индексам от 0,3% до 0,5%. По нынешним временам выбраться из такой «ямы» при желании участникам рынка не составит большого труда. Было бы желание…А его к величайшему сожалению пока не видно.

Не видно также что сегодня может изменить ситуацию. Выходящие макроданные минимальны - это только индекс уверенности потребителей Мичиганского университета. Данные по нему должны быть хороши. Впрочем, как и всегда в последнее время. Так что на хорошие данные мало кто обратит внимание. И поэтому участники рынка будут в основном «вариться в собственном соку» и пережевывать все входящие за последние дни данные чтобы понять - что же делать дальше и куда дальше идти. И пока на данный момент расклад сил явно не пользу быков. Так что рынок на распутье… Причем мы уверенно приближаемся к большому перекрестку, откуда есть 2 пути - вновь наверх или все же вниз? Думаем и готовимся…