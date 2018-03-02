Акции металлургов падают из-за новых пошлин на импорт со стороны США

Новые американские заградительные тарифы негативно сказались на секторе металлургии: НЛМК (-2,17%), ММК (-2,8%), «Северсталь» (-2,19%), «РУСАЛ» (-2,98%). Акции «Газпрома» (-1,13%) продолжают отыгрывать решение Стокгольмского арбитража, в рамках которого компания должна выплатить $2,56 млрд в пользу «НафтоГаза». Кроме того, инвесторам не нравится история, по которой компания отказалась от поставок на Украину из-за отсутствия механизма формирования цены. Общая тревожность на рынке также давит на бумаги Сбербанка (-1,89%), который выступает в качестве производного инструмента на весь российский рынок. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились «Магнит» (+1,7%), Московская биржа (+1,21%), «Юнипро» (+0,92%), «Аптеки 36и6» (+0,85%), Polymetal (+0,77%), а также «Мечел» (-2,81%), «Роснефть» (-2,4%), Yandex (-2,34%).

Московская биржа отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО в 2017 году на 19,6% до 20,26 млрд рублей. Отчёт нельзя назвать сильным, но инвесторам нравится существенный рост прибыли от комиссий. Кстати, стоит отметить, что ситуация с новыми заградительными пошлинами в США может негативно отразиться на возможностях «РУСАЛа» в споре за ГМК «Норникель». Поэтому усиление позиций В. Потанина в этом процессе может негативно сказаться на бумагах ГМК. Поскольку индекс МосБиржи не удержал линию поддержки 2280 пунктов, вероятность движения к линии 2250 пунктов существенно выросла. Естественно, что основным фактором движения выступают внешние условия и, прежде всего, непредсказуемый характер торговой политики США.

Рубль попытался укрепляться в первой половине дня, достигнув отметки 56,56 за доллар, но затем распродажи коснулись и российской валюты. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3625 рублей. В целом доллар слабел на глобальном рынке, но укреплял свои позиции против AUD и NZD. Решительный настрой канадских властей против заградительных пошлин США помог CAD укрепиться почти на 0,35%. Тем не менее у рубля подобного варианта жёсткости нет, поэтому он более уязвим перед лицом заградительных пошлин. Кроме того, нефть торгуется вблизи $63,5, что сложно назвать позитивным. Согласно свежему исследованию «ИнФОМ», инфляционные ожидания населения в РФ продолжили снижаться в феврале. Однако все ещё менее трети граждан ожидает инфляцию ниже 4% в течение 12 месяцев. Однако многие отмечают замедление роста цен почти по всему спектру потребления. Соответственно, для ЦБ это может быть позитивным сигналом для следующего снижения ставки. Однако в пятницу это не является главной темой дня.

Европейские индексы усиленно снижались. Естественно, что основные потери принесли бумаги местных металлургов, которые также столкнутся с заградительными американскими пошлинами: Thyssenkrupp AG (-2,0%), ArcelorMittal (-4,67%), Tenaris AG (-2,27%). Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не оставит ситуацию без внимания, так как она угрожает тысячам рабочих мест. Собственно говоря, подобные заявления лишь подогревают пожар торговой войны. Падение европейских индексов также происходит накануне важных политических событий. В Италии на 4 марта запланированы парламентские выборы. В Германии социал-демократы проведут голосование по формированию коалиции с партией ХСС А. Меркель. Вместе с тревожностью на рынках укреплялся и курс евро, что уже оказывало негативное давление на прочих экспортёров: BMW (-2,16%), Daimler AG (-2,8%), Volkswagen (-2,8%). Немного позитива пришло из Великобритании, где индекс деловой активности в строительстве составил 51,4 п. в феврале при ожиданиях 50,8 п.

Перед стартом торгов в США фьючерс на S&P 500 терял почти 0,5%. Очередные заявления Д. Трампа о полезности торговых войн готовы продавить индексы ещё ниже. Естественно, что можно ждать продолжения роста американских металлургов, но для прочих экспортёров подобный подход администрации к внешней торговли будет негативным. Российские металлурги также могут пострадать из-за заградительных тарифов в США. Для «РУСАЛа» американский рынок составляет почти 20% сбыта, для НЛМК – это около 1,5 млн тонн полуфабрикатов. Соответственно, эти излишки должны будут найти себе новые рынки, но уже по более низким ценам.