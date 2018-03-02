FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Результаты МосБиржи за 2017 г по МСФО: компания получила рекордный комиссионный доход


Рынки
#Сергей Королев
Сергей Королев
руководитель отдела по работе с клиентами "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Московская биржа опубликовала результаты за 2017 год по МСФО.

Главной новостью для инвесторов стал значительный рост комиссионных доходов Московской биржи: рост за 2017 год составил 7,1%, до 21,21 млрд руб. Это рекордный показатель с момента начала работы Московской биржи, который показывает хорошую динамику благодаря увеличению объема торгов, вводу новых продуктов и сервисов. 

Чистые процентные и прочие финансовые доходы уменьшились на 27,1% до 17,29 млрд рублей на фоне снижения процентных ставок в условиях низкой инфляции. 

- Операционные расходы без учета отчислений на амортизацию выросли на 5,2% и составили 10,48 млрд рублей.

- Рентабельность по EBITDA составила 72,8% (77,1% в 2016 году).

- Чистая прибыль составила 20,26 млрд рублей (на 19,6% меньше по сравнению с 2016 годом); базовая прибыль на акцию — 9,02 рубля.

Для долгосрочного инвестора бумаги «Мосбиржи» будут интересны с точки зрения дивидендной политики для добавления в долгосрочный портфель. Однако как идею для акции роста «Мосбиржу» рассматривать не стоит – акция вряд ли вырастет больше чем на 7-9%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ