Результаты МосБиржи за 2017 г по МСФО: компания получила рекордный комиссионный доход

Главной новостью для инвесторов стал значительный рост комиссионных доходов Московской биржи: рост за 2017 год составил 7,1%, до 21,21 млрд руб. Это рекордный показатель с момента начала работы Московской биржи, который показывает хорошую динамику благодаря увеличению объема торгов, вводу новых продуктов и сервисов.

Чистые процентные и прочие финансовые доходы уменьшились на 27,1% до 17,29 млрд рублей на фоне снижения процентных ставок в условиях низкой инфляции.

- Операционные расходы без учета отчислений на амортизацию выросли на 5,2% и составили 10,48 млрд рублей.

- Рентабельность по EBITDA составила 72,8% (77,1% в 2016 году).

- Чистая прибыль составила 20,26 млрд рублей (на 19,6% меньше по сравнению с 2016 годом); базовая прибыль на акцию — 9,02 рубля.

Для долгосрочного инвестора бумаги «Мосбиржи» будут интересны с точки зрения дивидендной политики для добавления в долгосрочный портфель. Однако как идею для акции роста «Мосбиржу» рассматривать не стоит – акция вряд ли вырастет больше чем на 7-9%.