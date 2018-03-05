Доллар продолжит отвоевывать позиции

Перед тем, как «россиянин» полностью отыграл потери у доллара, курс пары доллар/рубль на торгах в Европе дошел до отметки 57,38 руб. за «американца». К евро курс рубля снижался до значения 70,60 руб. за единицу европейской валюты. Ослаблению «россиянина» способствовали падение нефтяных котировок и укрепление единой валюты на рынке Форекс.

Американский доллар попал под давление после повышения Штатами импортных пошлин на сталь и алюминий. После новых заявлений президента Дональда Трампа, «американец» продолжил сдавать позиции основным конкурентам по всему рынку.

На своей странице в социальной сети twitter американский президент написал: «Когда страна (США) теряет много миллиардов долларов в торговле практически со всеми странами, с которыми она ведет бизнес, торговые войны хороши и в них легко побеждать».

В понедельник, 5 марта, баррель нефти смеси Brent торгуется в небольшом плюсе (+0,11%). Американский доллар дорожает ко многим основным валютам. В минусе «американец» торгуется против защитных активов (йена, франк). Считаю, что по курсу рубля сохранится нисходящая динамика и в первой половине недели курс доллара превысит отметку в 58 руб. А в понедельник, 5 марта, по паре доллар/рубль ожидается повышение до отметки 57,45 руб., по паре евро/рубль – до 70,55 руб.