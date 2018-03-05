Нефть проследит за поведением доллара

После минимумов прошлой недели, когда баррель достигал уровня $61,67, можно считать, что коррекция состоялась. Теперь многое будет зависеть от поведения доллара США и еженедельно обновляемых статданных по запасам сырья.

В начале недели нельзя исключать «боковика» с границами $64-$65, ближайший уровень поддержки проходит по рубежу $63,90, а сопротивление - по уровню $65,10-$65,15.

Обновленные данные Baker Hughes по численности буровых установок за неделю к 2 марта показали, что индикатор вырос на 3 единицы и составил 981 шт. для США. В Канаде индикатор просел на 4 единицы и составил 302 шт. Статистика оставила рынок в равновесии: принципиальным образом картина в секторе не изменилась, тенденция остается в силе, и к этому инвесторы давно привыкли.

Ослабление доллара США к минимумам десяти дней в паре с евровалютой сейчас позволяет нефти закрепиться в боковом коридоре. Но, поскольку именно сейчас тренд не развивается, вряд ли стоит ждать каких-то резких колебаний цены. В то же время, если «американец» вернется к укреплению, «медведи» в нефти не заставят себя долго ждать.