Торговые войны. Эпизод 1 - "Битва за сталь"

Угроза начала "торговых войн", возникшая на прошлой неделе из-за желания Трампа установить ввозные пошлины на сталь и алюминий, привела к новому витку снижения на европейских и азиатских биржевых площадках.

Так, в пятницу представители Евросоюза сообщили, что могут ввести ответные меры в отношении сельскохозяйственных и промышленных товаров из США. Решение по данному вопросу Еврокомиссия может принять уже в среду. В ответ на это в субботу Трамп пригрозил ввести налог на европейские автомобили, которые свободно поставляются в США.

В свою очередь японская федерация стали отправила письмо Трампу с просьбой пересмотреть введение пошлин, а официальный представитель Всекитайского собрания в воскресенье заявил, что несмотря на то что Поднебесная не хочет торговой войны с США, в случае ущемления своих интересов будет вынуждена принимать ответные меры.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,51%, закрывшись на отметке $64,53 на фоне технического отскока котировок от уровня $63 после трехдневного снижения.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают отметки $63,20 и $62,50, сопротивления расположены на $64,50 и $65.

Сегодня рынки будут отыгрывать данные по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые показали рост нефтяных вышек еще на одну единицу.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2288,84 п., снизившись на 0,39%. За последние две торговых сессии техническая картина в рублевом индикаторе не претерпела никаких существенных изменений. Локальная поддержка все так же расположена на 2280 п. и основная 2250 п., проход которой усилит продажи. Ближайшее сопротивление находится на отметке 2305 п., закрепление над которой может снова активировать покупки.

В текущей ситуации поддержками во фьючерсе на индекс РТС выступают отметки 126000 п. и 125000 п., при проходе последней инструмент может потерять еще порядка 2000 п. Локальное сопротивление расположено на 127500 и основное на 128000 п., закрепление над которым может вернуть покупки в инструмент.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 56,81, продемонстрировав нулевую динамику по отношению к доллару США.

На данном этапе сопротивлением в паре выступает отметка 57,40, локальные поддержки расположены на 56,80 и 56,50.