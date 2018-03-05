Торги откроются в диапазоне 2285-2290 пунктов по индексу Мосбиржи

Ближайшими поддержками останутся уровни 2270, 2260 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2300, 2310 п.

После нейтрального старта торгов вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых драйверов. Этому способствует сложившийся с утра неоднозначный внешний фон.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация февральского значения индекса деловой активности в непроизводственной сфере США (18.00 МСК).

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,39%) и РТС (-0,98%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Участники локальных торгов не смогли проигнорировать существенное внутридневное ухудшение внешнего фона. Временная, но достаточно глубокая просадка стоимости фьючерсов на нефть также оказала негативное влияние на курс российской валюты по отношению к доллару США. Она стала причиной для опережающего падения индекса РТС.

В ходе внутридневных распродаж индекс МосБиржи сумел нащупать поддержку вблизи отметки 2265 п. и развернулся вверх от указанного уровня. С технической точки зрения он имеет достаточно прочные проторгованные поддержки и на близких отметках 2260, 2250 п. Они способны существенно затруднить новые попытки игры на понижение.

При оценке перспектив российских фондовых индексов на ближайшие две недели не стоит сбрасывать со счетов угрозу вероятного ужесточения внешних санкций в отношении России со стороны США. Ранее из-за океана уже звучали неоднократные напоминания по этому поводу.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 14 п., или 1,1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметные потери понесли бумаги «Роснефти» (ROSN RM, -1,24%). Они продолжили отыгрывать известие о том, что нефтяная компания ExxonMobil Corp. выйдет из ряда совместных с эмитентом добывающих проектов. Указанное решение было связано с сугубо политическими факторами. Его причиной послужили адресные санкции со стороны США и ЕС в отношении энергетического сектора России.

Акции Газпром (GAZP RM, -1,09%) вновь торговались слабее рынка на фоне очередного обострения хронических разногласий эмитента с НАК «Нафтогаз Украины». После недавнего решения Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» выплатить $4.63 млрд в пользу НАК «Нафтогаз Украины», стало известно о прекращении поставок газа для нужд сопредельной страны. Более того, в пятницу глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил об инициировании российской стороной немедленного расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в том же Стокгольмском арбитраже. Как обычно, новая «газовая война» вызвала рост обеспокоенности европейских потребителей относительно стабильности транзитных поставок отечественного трубопроводного газа в Европу.

Явным негативом для ряда российских металлургических компаний выступила новость о предстоящем введении в США заградительных импортных пошлин на алюминий и сталь в размере 10% и 25% соответственно. Это событие станет очередным звеном в серии отраслевых протекционистских мер, принимаемых в Северной Америке. «Бенефициарами» указанного решения стали акционеры компаний Северсталь (CHMF RM, -1,85%), НЛМК (NLMK RM, -0,95%), ММК (MAGN RM, -3,17%), Мечел (MTLR RM, -3,60%), РусАл (RUAL RM, -2,65%).

Заметным приростом против падающего рынка отличились акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +1,46%). В них продолжаются попытки реализации назревшего в среднесрочной перспективе коррекционного отскока. Эти бумаги сохраняют технический потенциал для восстановления в диапазон 5500-6000 руб. на временном горизонте в несколько недель.

Акции МосБиржа (MOEX RM, +1,02%) существенно прибавили в цене, несмотря на публикацию неоднозначной годовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Согласно свежим данным, организатор биржевых торгов сократил свою годовую чистую прибыль на 19,6%. Ухудшение основного финансового показателя состоялось в результате снижения процентных ставок в условиях низкой инфляции, что можно трактовать как объективный рыночный фактор. Вместе с тем, годовые комиссионные доходы Московской Биржи возросли на 7,1%.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0,67%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0,55%), Полюс (PLZL RM, +1,15%), М.Видео (MVID RM, +0,99%), Polymetal (POLY RM, +1,57%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с существенным понижением порядка 0,5%. Контракты на нефть сорта Brent умеренно подорожали на 0,4%. Фьючерсы на золото прибавили в стоимости 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное.