На предстоящей неделе инвесторы не будут форсировать события из-за длинных выходных

Однако сложно говорить о какой-то высокой мотивации движения вниз. Внешний фон предоставил поводы для снижения, которые были отработаны. Подешевела нефть, США вводят заградительные пошлины на сталь, но внутренний календарь пока исключает более критичное снижение.

Индекс МосБиржи последовательно пробил поддержки 2300 и 2280, но на подходах к 2250 пунктах обнаружил активных покупателей, что позволило сократить потери прошедшей недели.

Рубль также ослаб, но для этого были свои объективные причины. Вновь можно говорить о снижении цены на нефть, а также завершении налогового периода. Кроме того, сам факт объявления о повышении рейтинга агентством S&P 500 является поводом фиксировать прибыль.

На предстоящей неделе ситуация может немного ухудшиться из-за длинных выходных, так как участники торгов постараются не брать на себя лишние риски на фоне многочисленных выступлений представителей ФРС и публикации ключевой статистики по США.