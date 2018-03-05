Рынок акций РФ и рубль начнут неделю малыми изменениями

Ожидается открытие рынка с незначительным отклонением по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2285-2290, ближайшими поддержками останутся уровни 2270 и 2260, а в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2300 и 2310, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После нейтрального старта торгов вероятен переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых драйверов. Этому способствует сложившийся с утра неоднозначный внешний фон", - добавил он.

В понедельник утром нефть колеблется незначительно, и вряд ли станет важным фактором для рубля, большее значение будут иметь, скорее, настроения глобальных спекулянтов, поэтому на таком не до конца определенном фоне ожидается нейтральное начала торгов рублем, оценил Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,2-57,4 рубля, для европейской валюты - 69,4-70,8 рубля, добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов не продемонстрировали единой динамики на фоне новостей о введении высоких импортных пошлин на сталь и алюминий в США.

Азиатские биржи с утра теряли 0,2-1,4%, японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,2%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,5-0,6%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,5 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2305 доллара против 1,2310 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снизился в пятницу по основным индексам на негативном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,39%, до 2288,84 пункта, индекс РТС - на 0,98%, до 1261,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 0,01 рубля - до 56,81 рубля, евро вырос на 0,4 рубля, до 70,07 рубля.