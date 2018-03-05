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Рубль: в конечном итоге – без изменений


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В минувшую пятницу индекс S&P500 опустился ниже уровней своих 50- и 100-дневных скользящих средних на опасениях о возможном начале торговой войны в связи с объявлением президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин.

Однако в течение дня американский рынок акций отыграл понесенные потери, и по итогам торгов S&P500 прибавил 0,5%. Индекс доллара в пятницу снизился на 0,4%, а доходность 10-летних казначейских обязательств США повысилась до 2,86% (+6 бп) на инфляционных опасениях участников рынка. Колебания глобального аппетита к риску вызвали волатильность на нефтяном рынке. Цена нефти Brent в течение сессии опускалась до 63,2 долл./барр., однако в последние часы торгов восстановилась, закрывшись в положительной зоне на отметке 64,37 долл./барр. (+0,9%). Очередная статистика нефтяного сектора США оказалась нейтральной для рынка (за неделю число буровых установок в стране увеличилось всего на одну единицу). Российский валютный рынок следовал за динамикой цен на нефть и общего аппетита к риску. На открытии USDRUB начал расти, во второй половине дня достигнув 57,30. Однако затем в условиях восстановления нефтяных котировок рубль вернулся к утренним значениям, завершив день на уровне четверга (56,81). Оборот в паре доллар/рубль на ММВБ остался высоким: 5,7 млрд долл. Валюты остальных развивающихся рынков закрылись без существенных изменений, не считая небольшого отставания южноафриканского рында, потерявшего 0,3%.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на публикуемой в пятницу статистике американского рынка труда. По оценкам рынка, в феврале число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США выросло на 200 тыс. Однако еще больший интерес представляет динамика средних зарплат, рост которых в январе на 2,9% спровоцировал продажи на фондовом рынке США в начале февраля. Ускорение общего роста могло быть вызвано разовыми событиями, такими как повышение размера минимальной оплаты труда и снижение налогов. С точки зрения фондового рынка угрозу представляет ускорение роста зарплат до уровня выше 3,0%, которое послужит дополнительным основанием для того, чтобы в этом году ставка ФРС по федеральным фондам была повышена не три, а четыре раза по 25 бп.

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