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Страсти вокруг алюминия подтолкнут котировки вверх


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Рынок алюминия стабилизируется около нижней границы «боковика» после решений президента США Дональда Трампа о введении 25%-х импортных пошлин на сталь и 10%-х пошлин на алюминий.

Если для стали пошлина незначительно превышает рекомендованный Министерством торговли уровень (предлагался налог на уровне 24%), то для алюминия ставка выросла ощутимо – с 7,7% до 10%. Тонна алюминия утром в понедельник, 5 марта, стоит $2142,50, и техническая картина вполне допускает вероятность снижения цены в область $2100, то есть до уровня 20 декабря. Границы бокового диапазона для алюминия сосредоточены в пределах $2113-2235. В общем-то, эти отметки будут являться определяющими в среднесрочной перспективе как промежуточные уровни поддержки и сопротивления. От декабрьских минимумов цена на алюминий может лечь в русло устойчивого роста. 

Сталелитейная и алюминиевая промышленность в США «мертвы», заявил накануне президент Дональд Трамп, продолжая тем самым влиять на биржевые котировки обоих металлов. Пошлины улучшат конъюнктуру внутри страны и создадут для местных производителей мягкие условия для расширения производства. Мировые игроки сектора, вполне вероятно, попадут под некоторое давление. Прежде всего, это касается Китая, России и ЕС. 

Доля США на мировом рынке алюминия составляет порядка 10%. Пока страна будет «оживлять» свою промышленность и удовлетворять как внутренние потребности в металле, так и наращивать импорт, цены на алюминий могут повышаться. Но как только Штаты увеличат мировую долю, стоимость цветного металла начнет падать. Получается, что это в чистом виде торговая война в определенных целях. 

Российским производителям алюминия придется приспосабливаться к новым биржевым трендам, поскольку их собственные торговые отношения с США почти никак не пострадают – доля поставок сырья и заготовок в эту сторону небольшая. 

Ещё в декабре тонна алюминия стоила около $2000, последние три месяца для сектора были очень волатильными. Инициативы администрации Дональда Трампа оставят в силе высокую подвижность котировок металла, поэтому спокойствия тут ждать точно не стоит. Целевые уровни по алюминию на ближайшие шесть месяцев выглядят следующим образом: минимум в диапазоне $1965-$2000, максимум – у отметки $2292. Перспективы года не исключают вероятность подъема цены в область $2500 за тонну.

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