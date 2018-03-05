Страсти вокруг алюминия подтолкнут котировки вверх

Если для стали пошлина незначительно превышает рекомендованный Министерством торговли уровень (предлагался налог на уровне 24%), то для алюминия ставка выросла ощутимо – с 7,7% до 10%. Тонна алюминия утром в понедельник, 5 марта, стоит $2142,50, и техническая картина вполне допускает вероятность снижения цены в область $2100, то есть до уровня 20 декабря. Границы бокового диапазона для алюминия сосредоточены в пределах $2113-2235. В общем-то, эти отметки будут являться определяющими в среднесрочной перспективе как промежуточные уровни поддержки и сопротивления. От декабрьских минимумов цена на алюминий может лечь в русло устойчивого роста.

Сталелитейная и алюминиевая промышленность в США «мертвы», заявил накануне президент Дональд Трамп, продолжая тем самым влиять на биржевые котировки обоих металлов. Пошлины улучшат конъюнктуру внутри страны и создадут для местных производителей мягкие условия для расширения производства. Мировые игроки сектора, вполне вероятно, попадут под некоторое давление. Прежде всего, это касается Китая, России и ЕС.

Доля США на мировом рынке алюминия составляет порядка 10%. Пока страна будет «оживлять» свою промышленность и удовлетворять как внутренние потребности в металле, так и наращивать импорт, цены на алюминий могут повышаться. Но как только Штаты увеличат мировую долю, стоимость цветного металла начнет падать. Получается, что это в чистом виде торговая война в определенных целях.

Российским производителям алюминия придется приспосабливаться к новым биржевым трендам, поскольку их собственные торговые отношения с США почти никак не пострадают – доля поставок сырья и заготовок в эту сторону небольшая.

Ещё в декабре тонна алюминия стоила около $2000, последние три месяца для сектора были очень волатильными. Инициативы администрации Дональда Трампа оставят в силе высокую подвижность котировок металла, поэтому спокойствия тут ждать точно не стоит. Целевые уровни по алюминию на ближайшие шесть месяцев выглядят следующим образом: минимум в диапазоне $1965-$2000, максимум – у отметки $2292. Перспективы года не исключают вероятность подъема цены в область $2500 за тонну.