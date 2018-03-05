FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Прогноз результатов "Норникеля" за II полугодие по МСФО: чистая прибыль вырастет на 88%


Рынки
Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 
В центре внимания инвесторов окажутся коэффициент дивидендных выплат и прогнозы менеджмента. Мы считаем, что рынок позитивно отреагирует на результаты и прогнозы компании.

Норильский никель завтра, 6 марта, представит финансовые результаты за 2П17 по МСФО, которые, как мы ожидаем, покажут существенное улучшение динамики показателей п/п. Мы также считаем, что менеджмент озвучит позитивный прогноз на 2018 г. Компания также проведет телеконференцию (6 марта, 16:00 МСК).

- Выручка, по нашим оценкам, выросла на 23% п/п до $5.21 млрд из-за низкой базы в 1П17 (объемы выпуска оказались под давлением из-за реструктуризации производства) и существенного повышения цен на никель, медь и палладий (+14-20%).

- EBITDA, как мы ожидаем, последует за динамикой выручки и увеличится на 53% п/п до $2.67 млрд.

- Чистая прибыль, по нашим расчетам, выросла на 88% п/п до $1.72 млрд.

- Главный показатель для отслеживания – долговая нагрузка. По нашим оценкам, на конец 2017 г. соотношение чистый долг/EBITDA составило 1.64x, т.е. коэффициент дивидендных выплат компании должен остаться на уровне 60% от EBITDA. Мы ожидаем, что совет директоров рекомендует направить на дивиденды $2.0 млрд ($0.13 на акцию, $1.3 на ГДР), что должно обеспечить дивдоходность выше 6%.

- Мы полагаем, что Норникель озвучит позитивный прогноз на 2018 г., учитывая, что динамика цен на металлы продолжила улучшаться по сравнению со 2П17. Кроме того, компания должна дать ориентир по высвобождению оборотного капитала. Таким образом, в 2018 г. коэффициент дивидендных выплат Норникеля должен остаться на уровне 60% от EBITDA.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ