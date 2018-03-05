Прогноз результатов "Норникеля" за II полугодие по МСФО: чистая прибыль вырастет на 88%

Норильский никель завтра, 6 марта, представит финансовые результаты за 2П17 по МСФО, которые, как мы ожидаем, покажут существенное улучшение динамики показателей п/п. Мы также считаем, что менеджмент озвучит позитивный прогноз на 2018 г. Компания также проведет телеконференцию (6 марта, 16:00 МСК).

- Выручка, по нашим оценкам, выросла на 23% п/п до $5.21 млрд из-за низкой базы в 1П17 (объемы выпуска оказались под давлением из-за реструктуризации производства) и существенного повышения цен на никель, медь и палладий (+14-20%).

- EBITDA, как мы ожидаем, последует за динамикой выручки и увеличится на 53% п/п до $2.67 млрд.

- Чистая прибыль, по нашим расчетам, выросла на 88% п/п до $1.72 млрд.

- Главный показатель для отслеживания – долговая нагрузка. По нашим оценкам, на конец 2017 г. соотношение чистый долг/EBITDA составило 1.64x, т.е. коэффициент дивидендных выплат компании должен остаться на уровне 60% от EBITDA. Мы ожидаем, что совет директоров рекомендует направить на дивиденды $2.0 млрд ($0.13 на акцию, $1.3 на ГДР), что должно обеспечить дивдоходность выше 6%.

- Мы полагаем, что Норникель озвучит позитивный прогноз на 2018 г., учитывая, что динамика цен на металлы продолжила улучшаться по сравнению со 2П17. Кроме того, компания должна дать ориентир по высвобождению оборотного капитала. Таким образом, в 2018 г. коэффициент дивидендных выплат Норникеля должен остаться на уровне 60% от EBITDA.