Мосбиржа опубликовала достаточно сильные результаты по МСФО за IV квартал

Оборот торгов на рынке облигаций, скорректированный на облигации овернайт, увеличился в 2.3 раза до 2 трлн руб. Объем торгов на денежном рынке вырос на 12% г/г, а на валютном рынке - упал на 1.8%. Оборот торгов на рынке производных финансовых инструментов увеличился на 14%. Средства участников рынка выросли на 10% м/м до 596 млрд руб., рублевые средства упали на 18% до 86 млрд руб.

Результаты оказались сильными. Мы увидели рост почти по всем сегментам и, в частности, в сегменте ценных бумаг. Торговая активность остается высокой, впереди ожидается много размещений облигаций и IPO. Средства клиентов остаются волатильными, но это традиционный диапазон. Мы считаем, что операционные результаты наряду с сильными результатами по МСФО за 2017 поддержат динамику акций.

Комиссионный доход вырос на 12% г/г/6% кв/кв до 5.8 млрд руб. (консенсус: 5.4 млрд руб.) в 4К17. Основной рост был обеспечен денежным рынком (+21%г/г), рынком ценных бумаг (+25%) и депозитарными услугами (+21%г/г). Чистый процентный доход ожидаемо упал на 20% г/г из-за снижения процентных ставок и средств клиентов, но вырос на 3% кв/кв до 4 млрд руб. (консенсус: 3.7 млрд руб.). Операционные затраты ускорились на 8.3% до 3.6 млрд руб., что также совпало с ожиданиями. Показатель EBITDA сократился на 10.5% г/г/ 5% кв/кв до 6.8 млрд руб. (консенсус: 6.6 млрд руб.), в то время как чистая прибыль упала на 13% г/г/6% кв/кв до 4.8 млрд руб. (консенсус: 4.6 млрд руб.). Собственная денежная позиция компании составила 82.6 млрд руб. на конец 2017. Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 5.47 руб. на акцию что соответствует доходности 5%. В общей сложности Московская биржа выплатит 7.96 руб. на акцию за 2017, что соответствует коэффициенту выплат 89%. Компания прогнозирует рост операционных расходов на 7-9% и капзатраты в размере 2.0-2.2 млрд руб. в 2018, что представляется комфортным уровнем.

Результаты оказались сильными и превысили консенсус-прогноз на 3-7% по многим статьям. Этот год должен стать интересным для компании: она планирует завершить внедрение Единого пула обеспечения, существенно увеличить комиссии в сегменте денежного рынка (+6%), рынка деривативов (+10%) и валютного рынка (+20%), разработать экосистему для розничных инвесторов и представить много дополнительных услуг для компаний и брокеров. В этом свете этот год должен стать поворотным для Московской биржи, на наш взгляд, когда ее EPS начнет расти, как минимум, на 10% после двух лет снижения. Дивидендная доходность выше 7% также делает акции компании привлекательными. Мы считаем, что акции компании могут приблизиться к нашей целевой цене в ближайшем будущем.