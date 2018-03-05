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"Детский мир" поддержал свои бумаги сильной финотчетностью


Рынки
Сергей Судилин
Сергей Судилин
управляющий аналитик ИК "Прайм Капитал"
 
Крупнейшая сеть детских магазинов в России - "Детский мир" - представила финансовые результаты за IV квартал и 2017 год по МСФО.

Согласно отчетности, выручка  компании выросла на 19,9% г/г и на 23,6% кв/кв до 30,4 млрд руб. по сравнению с 25,3 млрд руб. в IV квартале 2016 г. Валовая прибыль выросла на 19,0% до 10,8 млрд руб. по сравнению с IV кварталом 2016 г. валовая рентабельность составила 35,4%.

Показатель скорректированная прибыль за период вырос на 26,9% г/г и на 38,7% кв/кв до 2,6 млрд руб. Прибыль за период без учета корректировок составила 2,5 млрд руб.

Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA уменьшился до 1,0х по сравнению с 1,4х в конце 2016 года.

Реализация ряда проектов по совершенствованию интернет-торговли и как следствие рост выручки онлайн-бизнеса более чем в полтора раза внес существенный вклад в рост товарооборота ГК «Детский мир». В 2017 году «Детский мир» зафиксировал более 133 млн посещений сайта интернет-магазина и выполнил более 2,4 млн онлайн-заказов. Доля выручки онлайн-бизнеса в общей выручке Компании выросла до 4,8%.

Чистая прибыль оказалась на 15% выше прогноза, более того, менеджмент рекомендует распределить всю чистую прибыль за 2017 г. в качестве дивидендов. Таким образом, доходность по дивидендам может составить 7,3% на акцию (с учетом уже выплаченных 2,97 руб.).

Инвесторам сейчас стоит присмотреться к бумагам эмитента, так как компания  является лидером на рынке, где отсутствуют сильные конкуренты. Агрессивная политика роста при сохранении двузначной рентабельности усилят потенциал ритейлера. Мы уже сейчас видим, что реакция  инвесторов на опубликованную отчетность довольно положительная. Акции Детского к 10:35 мск выросли на 2,3%, торгуясь около 91,7 руб. На этом фоне по акциям Детского мира частично снимаются риски в среднесрочной перспективе, поэтому они могут вырасти до 100-110 уже в ближайшее время.

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