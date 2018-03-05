В предстоящие несколько дней на финансовых рынках ожидается усиление волатильности.

В Германии социал-демократы одобрили участие своей партии (СДПГ) в правительственной коалиции - продолжавшийся почти полгода процесс формирования нового кабинета во главе с Ангелой Меркель вышел на финишную прямую.

- Предварительные итоги парламентских выборов в Италии свидетельствуют об укреплении позиций популистских партий, которые потеснили правящую левоцентристскую Демократическую партию. Крупнейшую фракцию, судя по всему, сформирует Движение пяти звезд, которое позиционирует себя как оппозицию истеблишменту. Эта партия получила около 33% голосов, хотя и не смогла заручиться поддержкой большинства. Неплохо выступила антииммигрантская Северная лига, которую другим политическим силам, вероятно, придется рассматривать как потенциального партнера по коалиции. Очертания этой коалиции должны более четко проявиться по мере уточнения предварительных итогов голосования, однако, на наш взгляд, уже сейчас можно ожидать, что европейские активы (прежде всего, итальянские облигации) сегодня, вероятно, будут под давлением.

Между тем дополнительным негативным фактором с точки зрения восприятия рисков остаются анонсированные властями США пошлины на импорт стали и алюминия. Ближе к концу недели в центре внимания окажутся несколько ключевых центральных банков - ЕЦБ и Банк Японии должны принять решения по денежно-кредитной политике. В пятницу в США выйдет значимая для рынка статистика по рынку труда.

Сегодня пара EUR/USD может пробить поддержку на уровне 1,2250 и двинуться к отметке 1,2200, считают стратеги Sberbank Investment Research.



