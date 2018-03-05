FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

MSCI Russia: весна - время планов и предположений


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
Индексный провайдер MSCI объявит результаты полугодового пересмотра индекса 14 мая.

Все изменения, если таковые будут иметь место, вступят в силу после закрытия торгов 31 мая. MSCI будет использовать цены одного из последних десяти торговых дней апреля (с 17 по 30 апреля). В то же время необходимый для включения в состав индекса минимальный размер рыночной капитализации, скорректированный с учетом FIF, пока не определен (по нашим оценкам, он находится в диапазоне 1,6–1,8 млрд долл.). Ниже представлен наш взгляд на самые интересные случаи на российском рынке: FIVE, MFON, RUAL, ENPL и POLY, а также HYDR и TRNFp. 

FIVE – все внимание на результаты марта. FIVE начал торговаться на Московской Бирже с 1 февраля. Мы полагаем, что в мае ГДР X5 будут включены в состав индекса MSCI Russia при условии, что в марте среднедневной объем торгов на МосБирже превысит 2,7 млн долл. (исходя из текущей цены ГДР; фактический необходимый объем будет зависеть от цены закрытия на 30 марта). Стоит отметить, что в феврале среднедневной объем торгов составлял 1,35 млн долл. (хотя, по нашим наблюдениям, методология MSCI не принимает это в расчет). Между тем 1 марта объем торгов составил 2 млн долл., а 2 марта – уже больше 3 млн долл. Кроме того, в четверг Московская Биржа объявила о том, что с 16 марта FIVE будет включен в состав ее индексов, что может несколько повысить ликвидность бумаг компании. 

MFON – подъем на неопределенную высоту. В зависимости от минимального размера рыночной капитализации, необходимого для включения в индекс, рост котировок MFON RX должен составить 8–20% относительно текущего уровня. Соответственно, пока еще рано делать прогнозы относительно того, будут ли бумаги MFON включены в состав индекса по итогам майского пересмотра (и потому, что минимальный уровень рыночной капитализации может оказаться ближе к верхней границе диапазона, и потому, что в настоящий момент рыночная капитализация MFON все равно ниже нижней границы диапазона). 

RUAL – ликвидность вновь опустилась ниже необходимого уровня. Основной вопрос касательно включения бумаг RUAL в состав индекса MSCI Russia заключался в том, когда это произойдет: в ноябре 2018 г. (в соответствии с общими принципами, когда компания четыре квартала подряд демонстрирует достаточный уровень ликвидности), или в мае 2018 г. Что касается последнего варианта, агентство MSCI должно допустить, что последнее размещение акций существенно повысило рыночную капитализацию (с учетом свободного денежного потока) и ликвидность компании. Между тем MSCI не дает определения понятию существенно. Мы наблюдали такое в отношении ALRS в 2014 г. и PLZL в 2017 г. Тем не менее, в январе-феврале уровень ликвидности RUAL был недостаточным для включения в состав индекса. Чтобы вопрос включения RUAL остался в повестке на текущий год, необходимо, что его ликвидность выросла примерно на 70% относительно медианного значения за 2018 г.

HYDR – может превысить ожидания. Мы полагаем, что при текущем значении FIF в 0,25 бумагам HYDR RX, имеющим самый низкий вес в индексе MSCI Russia, не угрожает исключение из индекса (для того, чтобы исключение из индекса начало обсуждаться, котировки должны снизиться на 16% относительно текущего уровня). Более того, компания недавно представила новую структуру акционеров, что может обусловить повышение MSCI FIF до 0,30. 


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ