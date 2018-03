MSCI Russia: весна - время планов и предположений

Все изменения, если таковые будут иметь место, вступят в силу после закрытия торгов 31 мая. MSCI будет использовать цены одного из последних десяти торговых дней апреля (с 17 по 30 апреля). В то же время необходимый для включения в состав индекса минимальный размер рыночной капитализации, скорректированный с учетом FIF, пока не определен (по нашим оценкам, он находится в диапазоне 1,6–1,8 млрд долл.). Ниже представлен наш взгляд на самые интересные случаи на российском рынке: FIVE, MFON, RUAL, ENPL и POLY, а также HYDR и TRNFp.

FIVE – все внимание на результаты марта. FIVE начал торговаться на Московской Бирже с 1 февраля. Мы полагаем, что в мае ГДР X5 будут включены в состав индекса MSCI Russia при условии, что в марте среднедневной объем торгов на МосБирже превысит 2,7 млн долл. (исходя из текущей цены ГДР; фактический необходимый объем будет зависеть от цены закрытия на 30 марта). Стоит отметить, что в феврале среднедневной объем торгов составлял 1,35 млн долл. (хотя, по нашим наблюдениям, методология MSCI не принимает это в расчет). Между тем 1 марта объем торгов составил 2 млн долл., а 2 марта – уже больше 3 млн долл. Кроме того, в четверг Московская Биржа объявила о том, что с 16 марта FIVE будет включен в состав ее индексов, что может несколько повысить ликвидность бумаг компании.

MFON – подъем на неопределенную высоту. В зависимости от минимального размера рыночной капитализации, необходимого для включения в индекс, рост котировок MFON RX должен составить 8–20% относительно текущего уровня. Соответственно, пока еще рано делать прогнозы относительно того, будут ли бумаги MFON включены в состав индекса по итогам майского пересмотра (и потому, что минимальный уровень рыночной капитализации может оказаться ближе к верхней границе диапазона, и потому, что в настоящий момент рыночная капитализация MFON все равно ниже нижней границы диапазона).

RUAL – ликвидность вновь опустилась ниже необходимого уровня. Основной вопрос касательно включения бумаг RUAL в состав индекса MSCI Russia заключался в том, когда это произойдет: в ноябре 2018 г. (в соответствии с общими принципами, когда компания четыре квартала подряд демонстрирует достаточный уровень ликвидности), или в мае 2018 г. Что касается последнего варианта, агентство MSCI должно допустить, что последнее размещение акций существенно повысило рыночную капитализацию (с учетом свободного денежного потока) и ликвидность компании. Между тем MSCI не дает определения понятию существенно. Мы наблюдали такое в отношении ALRS в 2014 г. и PLZL в 2017 г. Тем не менее, в январе-феврале уровень ликвидности RUAL был недостаточным для включения в состав индекса. Чтобы вопрос включения RUAL остался в повестке на текущий год, необходимо, что его ликвидность выросла примерно на 70% относительно медианного значения за 2018 г.

HYDR – может превысить ожидания. Мы полагаем, что при текущем значении FIF в 0,25 бумагам HYDR RX, имеющим самый низкий вес в индексе MSCI Russia, не угрожает исключение из индекса (для того, чтобы исключение из индекса начало обсуждаться, котировки должны снизиться на 16% относительно текущего уровня). Более того, компания недавно представила новую структуру акционеров, что может обусловить повышение MSCI FIF до 0,30.