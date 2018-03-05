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"Газпром" может прекратить поставки через Украину: негативно с точки зрения инвестпривлекательности


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Аналитики ВТБ Капитал
 
В пятницу, 2 марта, "Газпром" инициировал процесс расторжения контрактов на поставку газа на Украину и транзит через ее территорию.

Данный шаг является следствием решения Стокгольмского арбитража, которое, по словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, делает условия контрактов неприбыльными для компании.

Заметим, что инициация процесса расторжения контрактов не означает, что Газпром немедленно остановит транзит газа через территорию Украины. Мы полагаем, что стороны могут попытаться достичь какой-то договоренности, либо вновь обратиться в арбитражный суд, что потребует определенного времени. За вычетом Украины экспортные операции Газпрома будут ограничены мощностями таких ключевых трубопроводов, как Ямал–Европа (33 млрд куб. м), Голубой поток (16 млрд куб. м) и Северный поток (55 млрд куб. м), пока не будут введены в эксплуатацию газопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток суммарной мощностью 86.5 млрд куб. м в год. Также отметим, что на данный момент объем газа в европейских ПХГ достиг минимального уровня за последние 5 лет. На стоимости акций Газпрома пятничная новость никак не отразилась. C точки зрения инвестиционной привлекательности компании мы расцениваем новость как негативную, хотя, на наш взгляд, планы по поддержанию дивидендов на примерно одинаковом уровне в 8.04 руб./акция, о которых неоднократно упоминало руководство Газпрома, соответствующем текущей дивидендной доходности в  5.8%, обеспечивают акциям некоторую поддержку.  ‎

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж вынес решение о том, что Газпром должен выплатить Нафтогазу Украины 4,6 млрд долл. в качестве компенсации за меньший объем транзита газа в 2009–2017 гг., чем было предусмотрено контрактом. Арбитраж также отклонил требования Нафтогаза о пересмотре условий контрактов в соответствии с антимонопольным законодательством Украины и положениями Третьего энергопакета ЕС. Как сообщала газета Коммерсант, Газпром отказался начать поставки газа на Украину с 1 марта, ссылаясь на отсутствие дополнений к действующему контракту. В ответ Нафтогаз заявил, что данный шаг противоречит решению Стокгольмского арбитража и условиям контракта.

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