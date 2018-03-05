Цены на сталь и сырье для ее производства может ждать коррекция до 20-30%

На российском рынке ценовая премия горячекатаной стали превысила 50 долл./т, а в США она достигла многолетних максимумов на ожиданиях импортных ограничений. Цены на сталь в Китае превысили наш прогноз, однако мы по-прежнему ожидаем, что увеличение производства во 2к18 приведет к их снижению.

Основные тренды на рынках стали и сырья для ее производства в феврале выглядели следующим образом.

Стоимость сырьевой корзины в феврале выросла на 5%. Из-за роста опасений по поводу поставок из Австралии цены на коксующийся уголь на условиях FOB Австралия за февраль выросли на 4–5%. Индекс цен на железную руду (62%) повысился на 6%, причиной чего стало увеличение спроса на руды с высоким содержанием железа со стороны Китая. В результате стоимость корзины сырья для производства стали по итогам месяца выросла на 5%, до 229 долл./т.

Маржа производства стали не изменилась. Динамика цен на сталь в целом соответствовала динамике цен на сырье для ее производства, так что спред между ценой горячекатаной стали на условиях FOB Китай и стоимостью сырьевой корзины не изменился, составив 370 долл./т. Российские цены на горячекатаную сталь на условиях FOB остаются примерно на уровне китайского бенчмарка.

Цены на сталь превысили ожидания. Цены на сталь в Китае уже превысили наш прогноз на 1к18 на 37%; причиной этого стало улучшение баланса спроса и предложения, обусловленное сокращением поставок. Однако наш прогноз на весь 2018 г. остается неизменным. Мы ожидаем коррекции цен во 2к18 в связи с восстановлением производства к концу марта.

Рост цен в США на фоне усиления протекционизма. Цены на сталь в США по итогам прошлого месяца выросли на 5–11%, обновив многолетние максимумы. Поводом для этого послужили ожидания введения ограничений на импорт в рамках мер по поддержке американских производителей. К марту премия к глобальным бенчмаркам превысила 100 долл./т против 80 долл./т в среднем в течение 2012–2015 гг. Это должно оказать поддержку компаниям, имеющим производственные мощности в США (позитивно для Евраза и НЛМК).

Ценовая премия на российском рынке восстановилась до 50 долл./т. В результате 7%-го повышения цен на горячекатаную сталь российскими производителями ценовая премия на российском рынке восстановилась до 50 долл./т, достигнув уровня нашего среднесрочного прогноза. Это должно положительно повлиять на показатели компаний, ориентированных преимущественно на внутренний рынок. Более того, производители уже объявили о дальнейшем 2%-м повышении цен на горячекатаную сталь в марте, в результате чего ценовая премия должна достичь 65 долл./т (позитивно для ММК и Северстали).

Значительный рост спроса на сталь в январе. В январе видимое потребление стали в России выросло на 4% г/г, что является лучшим результатом с сентября прошлого года. Рост был полностью обеспечен спросом на плоский прокат, который увеличился на 11% г/г. Потребление сортового проката сократилось на 6% г/г.

Влияние на оценку компаний. Перечисленные тренды позитивны для всех анализируемых нами компаний черной металлургии, хотя в каждом случае их влияние связано с разными факторами. В наибольшей степени от них, на наш взгляд, выигрывает Евраз. Тем не менее мы по-прежнему считаем текущие ценовые уровни завышенными и полагаем, что в среднесрочной перспективе цены на сталь и сырье для ее производства может ждать значительная, до 20–30%, коррекция, причиной которой должно стать восстановление производства после его снижения в зимние месяцы. Однако текущие спотовые цены предполагают довольно низкие значения мультипликаторов EV/EBITDA на 2018 г. (3–4x) при доходности свободного денежного потока (прогноз на 2018 г.) в диапазоне 15–25%.