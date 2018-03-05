Минфин может предложить обмен трех выпусков еврооблигаций

Согласно этому документу, предложение может быть сделано держателям бумаг (включая ЦБ РФ) с погашением в 2019, 2020 и 2030 годах. При этом еврооблигации будут приниматься к обмену по рыночной стоимости, а общий номинальный объем долговых обязательств, выпускаемых в рамках данной операции, не должен превысить $4 млрд.

Какие именно бумаги выберет ведомство для обмена, пока неясно, но даже если в периметр операции попадут все указанные выпуски, то велика вероятность, что ее исход будет таким же, как и в прошлом году. Напомним, что в 2017 году Минфин предложил сделку по бумагам Россия-18 и -30, но согласились на нее лишь держатели второго выпуска. Такое поведение инвесторов выглядит вполне логичным, так как им нет особого смысла продавать короткие бумаги по рыночной стоимости. Мы полагаем, что аналогичная ситуация повторится и в этом году. Во-первых, держатели бумаг Россия-19 и -20 с успехом могут продать их при необходимости на вторичном рынке. Во-вторых, с учетом риска доходности гособлигаций США в длинном участке кривой нет причин избавляться от краткосрочных инструментов.

Если наше предположение верно, то в обмене примут участие только обладатели бумаг Россия-30, основной объем которых находился на балансе группы "Открытие". При этом нет уверенности в том, что эти инвесторы проявят повышенный интерес к размещению новых инструментов: они, возможно, предпочтут продать Минфину имеющиеся бумаги и не принимать участие в первичной сделке.

Мы не исключаем, что сделки по обмену и по размещению новых бумаг могут состояться уже в ближайшие недели, говорится в обзоре Александра Кудрина из Sberbank Investment Research.