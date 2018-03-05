Минфин сократил объем интервенций в марте: давление на рубль будет меньше

Отметим, что опубликованный объем дополнительных нефтегазовых доходов (238 млрд руб.) оказался очень близок к нашим расчетам (251 млрд руб.), однако из-за корректировок министерства в размере -45,4 млрд руб. (связанных с более низким объемом экспорта нефти, газа и нефтепродуктов) финальный объем покупок валюты оказался меньше.

К сожалению, у нас нет возможности предвидеть этот объем корректировок, т.к. отчет об исполнении бюджета за февраль будет опубликован лишь в середине марта. При этом, т.к. сокращение покупок валюты в марте все же произойдет, давление на рубль при прочих равных будет несколько меньше, чем в феврале.