Военно-торговая неопределенность

Если в начале недели на рынке присутствовал еще хоть какой-то оптимизм и можно было надеяться на восстановление цен к прежним максимумам, достигнутым в конце января, то к концу недели этот оптимизм испарился, как утренний туман, и теперь вопрос стоит более прозаично - удержаться бы на текущих уровнях! Предыдущая волна распродаж была больше похожа на нервный срыв, а нынешняя уже гораздо больше смахивает на классический слом тренда. Ну или хотя бы на его остановку, поскольку о сломе тренда пока говорить, конечно, рановато.

Виной всему этому, безусловно, президент Трамп со своим введением импортных пошлин на сталь и алюминий. После этого без преувеличения весь мир вздрогнул. И последствия этого решения еще до конца не оценены и не просчитаны. Самое страшное, что это действительно может привести к полномасштабной мировой торговой войне.

Ой, что тогда будет! Даже страшно подумать?!

И пятничные торги, наверное, очень здорово расставили нынешние акценты и приоритеты. Индекс NASDAQ уверенно прибавил более 1% во многом благодаря повышенному спросу на акции фактически всех ведущих технологических направлений - от акций производителей чипов и видеокарт до акций создателей видеоигр и телекомов. Все они - в лидерах современных направлений мировой экономики. А вот старший брат NASDAQ - промышленный индекс Dow Jones, напротив, понес потери в 0,29%. Произошло это из-за фиксинга прибыли фактически по всем крупным компаниям, имеющим широкие внешнеторговые связи, начиная от промышленных Boeing (BA, -1,44%) и Caterpillar (CAT, -2,46%) и заканчивая монстрами ритейлинга и сферы быстрого питания - Walmart (WMT, -0,35%), Home Depot (HD, -0,66%) и McDonald’s (MCD, -4,77%). Правда, у падения акций последней были свои собственные причины - плохой старт нового стоимостного меню и соответствующее снижение target price со 190 до 170 долларов банком RBC.

А вот кроме акций технологического сектора были в пятницу еще очень даже приятные моменты. Нефтедобывающая компания Southwestern Energy показала в своей квартальной отчетности прибыль в 4 раза большую, чем ожидало большинство аналитиков. И это не осталось без внимания участников рынка. Акции компании на пятничных торгах буквально ракетой взлетели более чем на 20% и этим наверняка порадовали многих своих инвесторов.

Ожидания рынка 5 марта

Все признают - ситуация сложная и совершенно неопределенная. Единственно, что можно пока констатировать, так это то, что участники рынка пока явно решили не бежать впереди паровоза и напрасно «не гнать волну», а просто дать событиям развиваться своим чередом. Хотя по итогам первых часов понедельника казалось, что рынок может скатиться в какой-нибудь panic sell. Азиатские рынки торговались в глубоком минусе, а комментарии по рынку и по настроениями были один хуже другого - мол, все пропало и началась мировая торговая война. Но после открытия европейских рынков (в хорошем минусе, кстати!) страхи стали как-то постепенно ушли на задний план, и инвесторы медленно, но верно стали покупать - и чем дальше, тем активнее. Фьючерсы на основные американские индексы также стали восстанавливать свои позиции и в итоге все они вернулись к нулевым отметкам.

Поэтому есть надежда, что по крайней мере распродажи мы сегодня не увидим, а увидим осторожные покупки с целью восстановления потерь, понесенных по итогам торгов прошедшей недели. Скорее всего, многие сейчас до прояснения ситуации будут согласны на какой-нибудь достаточно широкий боковике с колебаниями индексов в пределах 3 - 5 процентов. И такая ситуация может продолжаться вплоть до ближайшего заседания FOMC 21 марта, когда с очень большой вероятностью (на данный момент вероятность составляет 83,1%) будет повышена учетная ставка еще на 0,25%.

Из важных событий конкретно сегодняшнего дня можно отметить выход данных по PMI index сферы услуг и не промышленный ISM index в 17-45 мск и 18-00 мск соответственно. Как всегда, один должен показать плюс, а второй - минус. Так что здесь паритет и вряд ли он очень уж сильно сможет повлиять на настроение участников рынка. А вот ко всяким разным комментариям по поводу возможной торговой войны все будут прислушиваться с особым интересом. Но каких-либо официальных заявлений пока не ожидается, так что участникам рынка придется, оглядываясь по сторонам, принимать решения самостоятельно. А поэтому в таких нервных условиях лучше вообще ничего не делать. И в связи с этим общий прогноз на сегодня достаточно банальный - около нуля.