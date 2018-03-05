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В сегменте страхования в США ожидается рост выручки и прибыли


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Французская страховая компания AXA покупает американского страховщика XL Group за $15 млрд.

Самое больше в истории страхового рынка приобретение европейским игроком американского свидетельствует о привлекательности страхового бизнеса в США. XL специализируется на страховании и перестраховании имущества и защите от несчастных случаев. Основное направление бизнеса AXA — страхование жизни, которое приносит компании 62,5% доходов. На долю страхования имущества и от несчастных случаев приходится 32,1%. Сделка позволит AXA развить неосновные на сегодня направления бизнеса и увеличить их долю в доходах до 40–45%. При этом общая выручка компании поднимется на 8%. 

В сегменте страхования от несчастных случаев и страхования имущества в США ожидается рост выручки и прибыли. В связи с участившимися в 2017 году природными катаклизмами, которые принесли страховщикам убыток в размере $300 млрд, в текущем году ожидается повышение страховых премий на 25%, что положительно скажется на прибыли сектора в краткосрочном периоде. О возможном повышении коммерческих страховых ставок в этом году уже заявил менеджмент The Travelers и других крупных страховых компаний. Привлекательностью перспектив бизнеса XL можно объяснить премию к рынку в 30%, которую заплатит AXA. Показатель P/B до объявления сделки у XL составлял 1,13 при среднем по индустрии значении 1,41, что говорит о наличии потенциала роста в акциях компании.

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