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Золото: усиление ожиданий повышения долларовых ставок ограничивает инвестиционный спрос


Commodities / Рынки
Артем Копылов
Артем Копылов
аналитик УК "Альфа-Капитал"
 
Цена нефти на прошлой неделе скорректировалась вслед за общим снижением на глобальных рынках.

Цена барреля Brent в начале этой недели находилась в районе 64,6 долл. за баррель, что немного ниже, чем в начале года. За прошедшую неделю помимо коррекции на глобальных рынках для рынка нефти было довольно мало новых «вводных», которые могли бы повлиять на краткосрочную динамику нефти. 

Чисто активных буровых установок в США выросло еще на 1 штуку, достигнув круглой отметки 800, изменение запасов нефти находится в рамках ожиданий. Даже остановка добычи нефти на крупнейшем месторождении в Ливии, судя по реакции рынка, была воспринята как временный фактор, который несильно скажется на долгосрочной ценовой динамике. 

Основная интрига в том, какую цену заплатят страны ОПЕК+ за поддержание относительно высоких цен на нефть. Согласно недавно опубликованным оценкам МЭА, в сложившихся обстоятельствах 80% дополнительного мирового спроса на нефть до 2020 года удовлетворят США, тогда как ОПЕК придется мириться с падением своей рыночной доли. Более долгосрочный прогноз до 2023 года указывает, что, если добыча ОПЕК вырастет на 0,75 млн баррелей в сутки, то добыча в остальных странах – на 5,2 млн баррелей в сутки. 

Цена золота держится выше 1300 долл. за унцию. С одной стороны, нервозность на глобальных рынках, вызванная заявлениями Трампа и нового главы ФРС, провоцирует уход от риска и повышение спроса на рисковые активы, но, с другой стороны, усиление ожиданий повышения долларовых ставок ограничивает инвестиционный спрос. 

Индекс LME продолжил снижаться, за неделю еще примерно на 1,8. Пока это выглядит как коррекция в рамках растущего тренда, сформировавшегося в начале 2016 года. Мировая экономика продолжает расти, провоцируя спрос на металлы. С учетом же ограничений предложения, обусловленных сокращением инвестиций в период низких цен на металлы в 2015–2016 годах, предложение может и дальше отставать от спроса.

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