Российский рынок: есть шансы на возвращение к максимумам

Так, на рынке энергоносителей еще в пятницу наметилось восстановление, что позволило нефти марки Brent закрепиться выше 64 долларов. Также позитивом для наших активов стала ситуация на внешних фондовых площадках. В Европе за два часа до закрытия основные индексы прибавляли до 0,6%, а в США индексы Dow Jones и S&P500, несмотря на сегодняшнее снижение, в рамках которого они за полчаса потеряли порядка 0,5%, продолжают находиться выше уровней, соответствующих нашему пятничному закрытию. В результате, к 18.00 индексы МосБиржи и РТС поднимаются на 0,8%, достигнув 2301 и 1272 пунктов. Лидерами торгов выступали акции Яндекса, ММК и Мосэнерго, прибавившие более 2%. Хуже рынка торговались Аэрофлот и ПИК, потерявшие 1,4% и 1,1%. Отметим, что в ходе утреннего роста индекс МосБиржи достиг краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года, после чего началось снижение вдоль тренда. Если «быкам» завтра удастся сохранить инициативу и возобновить восходящую динамику, можно будет говорить о прекращении краткосрочной коррекции и возможности возвращения индекса МосБиржи в район 2370 пунктов.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на удержание нефтью марки Brent позиций выше 64 долларов, российский рубль в ходе сегодняшних торгов понес потери. Так, к окончанию основной сессии доллар поднялся на 0,4%, до 57 рублей, евро подтянулся на 0,3%, до 70,3 рубля. Отметим, что американская валюта второй раз предпринимает попытку пробоя сопротивления, расположенного на уровне 57 рублей. Его пробой откроет «быкам» дорогу к 59 рублям. Однако если доллар не сможет этого сделать в ближайшие дни, можно ожидать возобновления негативной динамика, так как с началом следующей недели рубль получит поддержку со стороны приближения налогового периода, что при стабильной нефти приведет к возобновлению снижения американской валюты.

В рамках вечерней сессии, в отсутствии новых факторов для направленного движения, мы ожидаем очередной попытки коррекционного роста в США, а также консолидации на рынке энергоносителей. Это приведет к нейтральной динамике рубля и фьючерса на индекс РТС в рамках «вечерки». Также мы не исключаем консолидации основных российских фондовых индексов в начале торгов вторника.