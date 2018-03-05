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Цены на золото растут в преддверии фестивалей в Индии


Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают под влиянием ослабления курса доллара США. Цены на палладий снижаются в корреляции с падением на фондовом рынке. Запасы в серебряных ETF-фондах немного понизились, запасы в остальных фондах драгоценных металлов не изменились.

Цены на золото в Шанхае на SGE подросли, стоимость серебра и платины понизилась, объёмы торгов подросли, курс юаня к доллару США укрепился. Согласно данным China Gold Association, производство золота в Китае в 2017 г. составило 426 тонн, снизившись на 6% к 2016 г. Спрос на золото вырос на 9,4% к уровню 2016 г. и составил 1089 тонн. Обороты торгов на SGE выросли на 11,5% и составили 54,3 тонн.

Ювелиры Индии в феврале начали пополнять запасы золота к весенним фестивалям, что несколько повысило импорт золота в феврале 2018 г. Росту импорта способствовало ослабление курса рупии и снижение мировых цен на золото. Цены на золото восстановились к уровню $1327 под влиянием небольшого ослабления курса доллара США и роста неопределенности в экономике по причине разворачивания торговых войн. Физический спрос из Индии начинает поддерживать цены. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1305-1285, уровни сопротивления – $1343-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались к уровню $16,16, после чего восстановились к уровню $16,57. Отношение золота к серебру составляет 80,08 пункта. Отношение платины к серебру составляет 5832 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,10-15,75, уровни сопротивления – $16,62-16,70.

Цены на платину в корреляции с рынком золота после снижения к уровню $956 восстановились к уровню $968. Спред между золотом и платиной составляет $360/унция. Спрэд между платиной и палладием расширился до -$29,5/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $956-949, уровни сопротивления – $986-1001.

Рынок палладия снижался к уровню $969 в корреляции со слабостью на фондовом рынке, после чего цены восстановились к уровню $980. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $969-957, уровни сопротивления – $987-1001.

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