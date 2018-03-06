Страхи участников рынка по поводу мировой торговой войны утихли

Добыча сланцевой нефти в США в течение ближайших пяти лет будет быстро расти, отбирая долю рынка у нефтедобытчиков из ОПЕК и двигая США, некогда мирового лидера по импорту нефти, в сторону энергетической самодостаточности, сообщило в понедельник Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном отчете по нефтяным рынкам. На фоне бурного роста нефтедобычи в США, в 2019-2020 гг. спрос на нефть стран ОПЕК окажется меньше объемов мировой добычи, прогнозирует МЭА. Таким образом, если объемы добычи в ОПЕК не изменятся, на нефтяном рынке снова установится избыток предложения.

Добыча нефти в США за прошедший год вернулась к быстрому росту. Ожидается, что к 2023 году она увеличится на 2,7 млн б/д - до 12,1 млн б/д. Суммарный объем производства жидкого нефтяного топлива в США вырастет к 2023 году почти до 17 млн б/д (в 2017 году показатель составил 13,2 млн б/д), и, таким образом, США станут мировым лидером по производству жидкого нефтяного топлива. Рост нефтедобычи в США, Бразилии, Канаде и Норвегии с лихвой удовлетворит рост мирового спроса на нефть до конца 2020 года, сообщило МЭА, добавив, что для дальнейшего наращивания нефтедобычи будут необходимы дополнительные инвестиции. Добыча за пределами ОПЕК к 2023 году вырастет на 5,2 млн б/д - до 63,3 млн б/д, а на США придется почти 60% роста мировой нефтедобычи.

В странах ОПЕК, напротив, рост добычи нефти существенно замедлится. По прогнозам МЭА, падение добычи в Венесуэле ускорится, а рост добычи в Ираке не сможет это компенсировать. Несмотря на резкий рост добычи нефти за пределами ОПЕК, ввиду спада рентабельности на старых месторождениях появляется необходимость увеличения инвестиций в мировую нефтяную отрасль после 2020 года. «Инвестиции в разведку и добычу демонстрируют мало признаков оздоровления после обвала 2015-2016 гг. Это вызывает беспокойство касательно того, будет ли в наличии достаточный объем предложения, чтобы компенсировать естественное падение добычи нефти и удовлетворять уверенно растущий спрос после 2020 года», – говорит МЭА.

В понедельник фондовый рынок США завершил торги ростом. Все 11 главных секторальных субиндексов S&P 500 закрылись повышением. Сильный рост показали технологический и финансовый сектора, прибавив 0,94% и 1,37% соответственно. Среди отдельных акций особенно заметным ростом отметились Facebook, Amazon, Netflix и JPMorgan. Энергетический сектор вырос на 1,07%, на фоне повышения цен на нефть, которое было вызвано прогнозами устойчивого роста спроса на нефть и беспокойствами касательно сильного замедления роста объёмов добычи в странах ОПЕК в ближайшие годы. Сильнее всех в процентном выражении вырос индекс коммунальных услуг, прибавив по итогам торгов 1,96%.

Страхи участников рынка касательно мировой торговой войны немного утихли. Инвесторы ставят на то, что Дональд Трамп передумает и не выполнит свою угрозу ввести высокие ввозные пошлины на сталь и алюминий. Также в качестве причин «ралли облегчения» трех главных американских биржевых индексов аналитики отметили рост нефтяных цен и смягчение беспокойств после выборов в Италии.

Инвесторы стали воспринимать угрозу Трампа увеличить пошлины как инструмент давления на участников переговоров по вопросу условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), после того как президент США написал в твиттере, что Канада и Мексика могут избежать этих тарифов, если пойдут на уступки по ключевым для США пунктам NAFTA. В пользу такой оценки ситуации также говорит отсутствие ответных мер со стороны других стран, считает инвестиционный стратег Allianz Global Investors Мона Махаджан.

«Похоже, этим твитом Трамп раскрыл свои карты. Не думаю, что случайным совпадением является тот факт, что сейчас подходит к концу очередной раунд переговоров по NAFTA, – полагает Махаджан. – Будем надеяться, что вся эта история выродится в ничто и скоро мы сможем вновь сосредоточиться на экономических показателях и процентных ставках». Вероятно, администрация Трампа «воспринимает динамику фондового рынка как индикатор успеха, а рынок дал понять, что торговая война не является хорошей идеей», – сказал главный рыночный стратег B. Riley FBR Арт Хоган.

Также в центре внимания инвесторов были выборы в Италии, результаты которых показали сильную поддержку партий, направленных против истеблишмента. Но ни одна политическая сила не смогла по результатам выборов получить стабильное большинство. «Тот факт, что на улицах не было массовых протестов и не звучало призывов последовать примеру брекзита, успокоил людей», – сказала Мона Махаджан из Allianz.

Рынки Азии сегодня преимущественно торгуются в «зеленой зоне». Японский индекс N-225 вырос почти на 2%. Власти Японии заявили, что у них есть инструменты чтобы успешной выйти из программы смягчения денежной кредитной политики. Фондовый индекс KOSPI (Корея) вырос на 1,3%. Вчера лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегаций высокопоставленных лиц из Сеула с целью налаживания диалога с международным сообществом. Лидер КНДР в обозримом будущем намерен встретиться с президентом Южной Кореи.