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Индексу Мосбиржи угрожает боковик


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Индекс МосБиржи вырос в понедельник и снова закрепился выше 2300 пунктов. Однако волна консолидации, начатая на прошлой неделе, не выглядит завершенной.

На это же указывают и сокращающиеся объемы внутридневных торгов по рублевому индикатору. Инвесторы все менее охотно выкупают продажи, поскольку акции и индексы остаются слишком дорогими. Похоже, что это прямой путь в «боковик».

Границы бокового коридора могут быть достаточно широкими, например, 2252-2356 пунктов. При этом сопротивление проходит по уровню рекордного максимума 2376 пунктов. Уровней поддержек много – на отметках 2281, 2256 пунктов, а также ниже, в области 2230 пунктов. Все они носят характер промежуточных, потому что вплоть до диапазона 2200-2220 пунктов мало что действительно способно сдержать «медведей», если они появятся. Однако пока у рынка не возникло выраженного негатива в виде, скажем, внешней распродажи или внутреннего минора, бенчмарки так и останутся дрейфовать в диапазонах. 

К сегодняшнему утру внешняя конъюнктура смотрится благоприятной для покупателей - и американские рынки закрылись в «зеленом», и нефть осталась в положительной зоне. Это позволяет начать торговую сессию вторника с повышением на 0,1%-0,4% по индексу МосБиржи и на 0,1%-0,2% по индексу РТС. 

К слову, чем ближе к среде, тем больше будет желающих зафиксировать прибыль, несмотря на внешнюю составляющую – впереди в России длинные мартовские каникулы.

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