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Нефть отыгрывает потери, рубль сохраняет высокую волатильность


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В понедельник, 5 марта, торги по рублёвым парам завершились снижением. Курс доллара понизился на 0,70%, до 56,42 руб., курс евро – на 0,57%, до 69,61 руб.

Торги на Московской бирже открылись снижением по курсу рубля. Во время открытия биржи его ослабление к иностранными валютам совпало со снижением нефтяных котировок и укреплением доллара США к основным конкурентам. Курс доллара повышался до 57,31 руб., а курс евро – до 70,35 руб.

До открытия американской сессии пара доллар/рубль торговалась на уровне 57,10 руб., а пара евро/рубль – на 70,30 руб. К закрытию дня рубль отыграл все потери у доллара и евро, выйдя в плюс на фоне восстановления цен на нефть на 1%.

Восстановлению нефтяных котировок в первый день недели способствовали несколько факторов: дешевеющий доллар, перебои в поставках в Ливии, а также снижение запасов нефти в терминале в Кушинге, по данным Genscape. Американская валюта остается под давлением из-за введения Штатами импортных пошлин на сталь и алюминий.

Во вторник, 6 марта, по рублёвым парам ожидается восходящая коррекция по отношению ко вчерашнему снижению. По паре доллар/рубль цель находится на отметке 56,80 руб., по паре евро/рубль – на уровне 70 руб. Основным движущим драйвером для рубля останется динамика цен на нефть. По Brent следим за двумя ценовыми уровнями - $64,70 и $66,00 за баррель. Пробой первого уровня окажет давление на рубль, второго – поддержку.

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