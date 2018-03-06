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Рынки постепенно привыкают к высоким доходностям 10-летних казначейских облигаций США


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские биржевые индексы в понедельник закрылись на мажорной ноте, сомневаясь насчет того, что Трамп воплотит в жизнь угрозу ввести заградительные пошлины на сталь и алюминий.

Индекс широкого рынка S&P 500 завершил торговую сессию на отметке 2720,94 пунктов, прибавив 1,1%, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,37%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два пункта - до 2,88 процента. Если еще не так давно рынки бурно реагировали снижением на высокие доходности по казначейским нотам, то на данном этапе на первый план вышли новые инициативы Дональда Трампа.

Так, в понедельник спикер Палаты представителей Пол Райан призвал президента пересмотреть запланированные им тарифы, а ведущие республиканские законодатели и доноры начали публично подвергать сомнению правильность решения по расшатыванию глобального торгового порядка.

В свою очередь сам Трамп, судя по всему, хочет сделать угрозы повышения тарифов на металлы предметом торга в переговорах с торговыми партнерами США. Так как, например, для Канады и Мексики с его стороны было сделано предложение не вводить дополнительные пошлины на алюминий и сталь в обмен на новое соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 1,61%, закрывшись на отметке $65,57 на фоне риторики участников энергетической конференции CERA Week, которая с 5 по 9 марта проходит в Хьюстоне,

Так, по оценкам МЭА, мировой спрос на нефть может увеличиться к 2023 году на 7% - до 104,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом, на фоне растущих аппетитов экономики Поднебесной.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают отметки $65 и $64,50, сопротивления расположены на $66,05 и $67,20.

Сегодня после завершения торгов (0.30 мск.) будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от API, которые определят направление движения цены "черного золота" в первой половине торговой сессии в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2309,53 п., прибавив 0,90%. На данный момент поддержки в индикаторе расположены на 2300 п. и 2290 п., закрепление под которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2320 п. и 2350 п.

В текущей ситуации основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 128000 п., при проходе которого инструмент может потерять порядка 2000 п. Локальное сопротивление расположено на 130000 и основное на 134300 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 56,42, прибавив 0,69% по отношению к доллару США на фоне позитивной динамики нефтяных цен и стабилизации американской валюты на рынке Форекс.

На данном этапе сопротивлением в паре выступает отметка 56,80, локальные поддержки расположены на 56,40 и 56.

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