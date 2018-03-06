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Мнения аналитиков

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В начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг наблюдалось повышение.

Некоторое смягчение опасений в отношении планируемого роста импортных пошлин в США и снижение политической неопределенности в Германии способствовали восстановлению спроса на рынке акций, преимущественно в добывающем сегменте. В итоге акции Алросы (ALRS) подорожали на 2.7%, ММК (MAGN) – на 2.4%, Газпрома (GAZP) – на 2.2%, НЛМК (NLMK) – на 1.7%, Сургутнефтегаза (SNGS) и Сбербанка (SBER) – на 1.5%, Магнита (MGNT) – на 1.4%. Между тем о возвращении капитала на развивающиеся рынки в целом говорить преждевременно – фондовый индекс MSCI Emerging Markets в понедельник  потерял 0.5%.

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТНС Энерго-Кубань (KBSB) подорожали на 5.0%, ТНС Энерго-Ростов-на-Дону (RTSB) – на 3.9%, Абрау-Дюрсо (ABRD) – на 3.7%.

Фондовые индексы США повысились на 1.0% - 1.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося вчера повышения по индексу РТС на фоне восстановления цен на энергоносители (фьючерсы на нефть Brent торгуются выше $65 за баррель) и смягчения опасений, связанных с возможными «торговыми войнами» - идея Д. Трампа о введении высоких импортных пошлин на сталь и алюминий пока не нашла широкой поддержки ни в деловой среде, ни среди конгрессменов. Тем не менее, данные технического анализа пока не позволяют говорить о восстановлении восходящего тренда по индексу РТС.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне ослабления доллара США к корзине мировых валют, но оснований для сильных движений пока не наблюдается.

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