После позитивного старта не исключено дальнейшее повышение индекса Мосбиржи к 2320-2330 пунктам

Ближайшими поддержками останутся уровни 2300, 2290 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2320, 2330 п.

После позитивного старта торгов не исключено дальнейшее внутридневное повышение индекса МосБиржи в диапазон 2320-2330 п. Этому способствует явное улучшение внешнего фона, состоявшееся за минувшие сутки.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация январской статистики по изменению объема производственных заказов в США (18.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,90%) и РТС (+1,42%) закрылись с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они сформировали свой внутридневной прирост уже в первые часы торгов под влиянием улучшившегося внешнего фона. Таким образом, указанные индексы сумели полностью отыграть свои пятничные потери. Среднесрочная техническая картина в них по-прежнему выглядит нейтральной. Поэтому основные риски для локального фондового рынка на ближайшие две недели связаны с сохраняющейся внешнеполитической напряженностью в условиях приближающихся президентских выборов. В прошлую пятницу стало известно, что действующие санкции в отношении России со стороны США были продлены еще на один год. Это решение стало вполне ожидаемым. Вместе с тем, угроза дальнейшего ужесточения внешних ограничительных мер в отношении отечественной экономики все еще не снята с повестки дня.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 15 п., или 1,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют позитивную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка выглядели акции «Газпрома» (GAZP RM, +2,19%). Вместе с тем, их вчерашний подъем носил лишь коррекционный характер по отношению к усиленным распродажам, состоявшимся в предыдущие торговые дни. Значимым негативным фактором для этих бумаг остается очередное обострение хронических разногласий российской газовой монополии с НАК «Нафтогаз Украины».

В конце прошлой недели стало известно, что «Газпром» инициировал процесс судебного расторжения контрактов на поставку и транзит трубопроводного газа с НАК «Нафтогаз Украины». В ответ на это представитель оппонента заявил о намерении добиться выплаты денежной компенсации за срыв контрактных обязательств по поставке газа в марте 2018 года. Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд в пользу НАК «Нафтогаз Украины» за недопоставку законтрактованных транзитных объемов в течение нескольких предыдущих лет.

Достаточно масштабное повышение акций ММК (MAGN RM, +2,40%) также носило коррекционный характер к их трехпроцентной просадке, состоявшейся в минувшую пятницу. Тогда эти бумаги оказались под давлением на фоне известия о предстоящем введении в США импортных пошлин на сталь в размере 25%.

Акции Мосэнерго (MSNG RM, +2,42%) заметно подорожали на повышенных оборотах в связи с публикацией бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 2017 год. Она указала на увеличение годовой чистой прибыли электроэнергетической компании 2,3 раза, до уровня 25,3 млрд руб. Среднесрочная техническая картина в указанных бумагах продолжает выглядеть нейтральной. В качестве весомых препятствий для роста этих акций выступают достаточно прочные уровни сопротивления, расположенные в районе 2,80 руб., 2,90 руб., 3,00 руб.

Бумаги Автоваз-ао (AVAZ RM, +3,02%), Автоваз-ап (AVAZP RM, -0,22%) неоднозначно отреагировали на сообщение эмитента об увеличении февральских продаж в России на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С начала текущего года прирост продаж автомобилей LADA на внутреннем рынке составил 33,2%. Вчерашняя слабость привилегированных бумаг «АвтоВАЗа» была связана с тем, что они продолжают находиться в состоянии перекупленности после стремительного повышения, состоявшегося во второй половине февраля. По этой же причине вчерашний рост стоимости обыкновенных акций «АвтоВАЗа» может оказаться неустойчивым.

Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, -1,32%) отступили от своего трехмесячного максимума, достигнутого на прошлой неделе после публикации неоднозначной финансовой отчетности эмитента за 2017 год по МСФО. Годовая чистая прибыль авиаперевозчика сократилась на 40,6%, наряду с состоявшимся за тот же период увеличением выручки на 7,5%. Вместе с тем, подавляющая часть производственных показателей Группы «Аэрофлот» заметно улучшилась по итогам минувшего года.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0,44%), Лукойл (LKOH RM, -0,52%), М.Видео (MVID RM, -0,98%), САФМАР-ао (EPLN RM, -1,40%), RUSAL plc (RUAL RM, -0,62%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent умеренно подорожали на 0,15%. Фьючерсы на золото прибавили в стоимости 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1,8%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%.

С учетом сильного закрытия рынка акций в США и вечернего роста стоимости фьючерсов на нефть состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.