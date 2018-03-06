Рынок ждет выборов президента РФ и заседаний ФРС США и Банка России

Следующие события, которые могут оказать существенное влияние на котировки, произойдут во второй половине марта, это и выборы президента РФ и заседания ФРС США и ЦБ РФ. До того предстоит лишь экспирация срочных контрактов на следующей неделе, что может внести оживление.

Индекс ММВБ вернулся к своим средним значениям, где может провести всю предстоящую неделю, что не отменяет движений в отдельных акциях.

Из корпоративных новостей можно выделить плохую отчетность Мосбиржи за 2017г. и хорошую за февраль 2018г., что в целом поддержало котировки.

Неплохо подрос на среднем отчете Аэрофлот, однако, все что выше 150р. это, скорее, фиксация, чем покупка.

Среднесрочный негатив для Газпрома представляет решение Стокгольмского арбитража, проходящий сегодня совет директоров с включением в повестку дня возможности обратного выкупа может временно поднять котировки до 143-145 рублей, где можно зафиксировать прибыль и ждать 130р. для новых покупок.

Технично отрабатывают торговый диапазон 29-31р. привилегированные акции Сургутнефтегаза, давая возможности заработка в 2-5% в зависимости от жадности.

Хорошо скорректировавшийся Яндекс от уровня 2300р.вновь стал привлекателен для покупок.

Угроза запретительных пошлин на сталь в США снизила котировки акций металлургов, здесь Северсталь по 900р. уже можно подбирать.

Предстоящая отчетность Ростелекома и перспектива неплохих дивидендов поддержит котировки акций эмитента, особенно привилегированных.

Остановившийся в начавшемся росте ВТБ может этот рост продолжить вплоть до 6 копеек.

С публикацией годовых итогов эмитентами обостряется вопрос прогнозирования дивидендов, которые являются традиционным весенним драйвером изменения котировок в обе стороны.