Сегодня индекс Мосбиржи может вплотную подойти к годовым максимумам

Так, основой для роста станет дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться в район 65,6 доллара за баррель. Также «быков» поддержит ситуация на внешних фондовых площадках. По итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,4% и 1,1% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,2%. На торгах в Азии наблюдается уверенная восходящая динамика: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite подтягиваются на 2% и 0,7%.

В сложившихся обстоятельствах в начале торгов мы ожидаем уверенного роста российского фондового рынка, что позволит индексу МосБиржи сделать уверенный шаг к историческим максимумам, поднявшись в район 2330 пунктов. В дальнейшем «быки» получат поддержку со стороны европейских площадок, где в начале дня мы ожидаем некоторого роста основных индексов.

Из статистики, публикуемой сегодня в Старом Свете, можно выделить лишь данные по индексу потребительских цен Швейцарии. При этом мы не исключаем, что поддержку нашим активам продолжит оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где возможно продолжение восстановление и попытки нефти марки Brent подняться выше 66 долларов. Во второй половине дня внимание инвесторов переключится на динамику заокеанских площадок, где не исключено продолжение роста. Изменить же ситуацию может публикации статистики по индексу промышленных заказов в США, который выйдет в 18.00 мск. На таком фоне мы не исключаем, что к концу сессии индекс МосБиржи вплотную подойдет к годовым максимумам, установленным в районе 2377 пунктов.

На валютной секции Московской биржи, после уверенного укрепления днем ранее, сегодня с утра мы ожидаем перехода рубля в консолидацию. Российской валюте еще в рамках вчерашней вечерней сессии удалось отыграть рост рынка энергоносителей, в результате чего сегодня в начале дня в отсутствие поводов для направленного движения доллар и евро лягут в дрейф у достигнутых уровней. При этом в случае возобновления роста на рынке энергоносителей, «медведи» смогут вернуть себе инициативу, в результате чего доллар сделает еще один шаг к своей ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. Отметим, что американской валюте так и не удалось закрепиться выше 57 рублей, что говорит в пользу возобновления снижения и возможности обновления годовых минимумов.