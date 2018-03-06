Растущая нефть может поспособствовать укреплению рубля и индекса Мосбиржи

В целом внешний фон оставался негативным, но к финишу дня российскому рынку помогла нефть, преодолевшая отметку в $65 за баррель Brent. Это создало общий позитивный настрой, хотя нефтяные бумаги завершили торги разнонаправленно. В акциях «Газпрома» (+2,19%) наблюдались покупки, что можно связать с ожиданиями новостей по возможной программе обратного выкупа. Впрочем, в стратегическом плане также стоит обратить внимание на новости из Китая, где продолжают реализовывать программу перевода электроэнергетики на более чистое топливо. В частности, в 2018 году планируется снизить добычу угля ещё на 150 млн тонн. В будущем это создаст более благоприятные условия запланированных поставок газа из РФ, а также вероятного расширения трубопроводных проектов, но уже при спонсорстве самой КНР.

Металлурги также получили порцию приятных новостей в виде планов вывода из эксплуатации ещё 30 млн тонн сталелитейных мощностей в Поднебесной для улучшения экологической ситуации: «Северсталь» (+0,66%), НЛМК (+1,7%), ММК (+2,4%). В понедельник также отчитался «Детский Мир» (+0,78%), который увеличил выручку за 2017 год на 21,9%, а менеджмент рекомендует направить на дивиденды всю прибыль по РСБУ. «Мосэнерго» (+2,42%) увеличила прибыль по РСБУ в 2017 году почти в 2,3 раза до 25,282 млрд рублей. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились Yandex (+2,94%), «АЛРОСА» (+2,67%), привилегированные акции Сбербанка (+2,13%), «Интер РАО» (+2,12%), а также «ТМК» (-1,62%), «ПИК» (-1,42%), «Аэрофлот» (-1,32%), «Полюс» (-1,09%). Бумаги «МТС» (+1,84%) и «Мегафона» (+1,05%) проигнорировали сообщение о возбуждении дела ФАС, которая установила факт отсутствия соблюдения условий по отмене внутрисетевого роуминга. И, наконец, «Система» (+0,79%) расплатилась по иску «Роснефти» и «Башнефти». Позитивом для рынка также стало то, что февральский PMI в сфере услуг РФ вырос до 56,5 п. В январе показатель составлял 55,1 п.

Отечественная валюта провела большую часть дня в ослаблении против основных конкурентов, но к вечеру спрос на рубли резко повысился. Прежде всего, нефть подорожала почти до $65,5 за баррель Brent. Кроме того, Минфин объявил планы закупки валюты с 7 марта по 5 апреля. Ведомство планирует направлять ежедневно на эти цели 9,6 млрд рублей по сравнению с 15,1 млрд рублей в феврале. Иными словами, объём валютных интервенций существенно сократится. Плюс к этому впереди у российской банковской системы длинные праздники, а также очередные размещения ОФЗ, что вполне может создать локальный дефицит ликвидности.

Торги в США завершились весьма активным ростом индексов. Лучшими секторами стали финансы и коммунальные услуги. Рост финансового сектора поддержало выступление представителя ФРС Р. Кворлса, который сообщил о планах регулятора внести изменения в правила Волкера, которые регулируют деятельность банков. В остальном, можно говорить, что после потерь предыдущей недели на рынке сложились условия для технического отскока. Бумаги страховой XL Group (+29,15%) подскочили на сообщениях, что французская AXA SA планирует купить XL Group за $15,3 млрд. Попытка Broadcom (+1,55%) поглотить Qualcomm (-1,13%) неожиданно натолкнулась на сопротивление законодателей. По просьбе ряда сенаторов, Комиссия по иностранным инвестициям должна провести проверку возможности такой покупки. Broadcom обвиняют в сокрытии состава акционеров, а Qualcomm является одним из стратегических предприятий для США, обеспечивающих безопасность беспроводных коммуникаций. И немного о статистике. PMI США в сфере услуг составил в феврале 55,9 п. при ожиданиях 53,3 п. В январе индекс подскочил до 59,9 п. ISM США в сфере услуг снизился до 59,5 п. с 59,9 п. По итогам торгов DJIA вырос на 1,37% до 24874,76 п., а S&P 500 поднялся на 1,1% до 2720,94 п.

После нескольких дней снижения азиатские рынки также совершают технический отскок. Японский рынок также поддержала иена, которая слабела до 106,3 за доллар. Ещё одним поводом для оптимизма стали заявления ряда республиканцев против планов США по заградительным пошлинам. Сам президент Д. Трамп также высказался о возможных исключениях. В частности, исключения могут быть сделаны для Мексики и Канады. Более активные покупки сдерживались ростом доходности по 10-летним казначейским обязательствам до 2,88%. В Австралии Резервный Банк сохранил ключевую ставку на уровне 1,5%. В Южной Корее индекс потребительских цен ускорил рост до 1,4% в феврале по сравнению с 1% в январе. Однако основной вклад в рост цен внесли цены на аренду домов и овощи, что вполне может быть связано с зимними олимпийскими играми. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3279,43 п. (+0,69%), Nikkei 225 – 21446,75 п. (+1,92%).

Власти Китая объявили о планах строительства газопроводов и газохранилищ, которые соединят различные регионы страны. Глава комиссии по экономическому планированию также сообщил о планах заключения долгосрочных контрактов на поставку с соседними странами. В Международном энергетическом агентстве ожидают, что потребление нефти продолжит расти в ближайшие пять лет, а вот добыча в OPEC будет увеличиваться более медленными темпами. Поэтому сланцевая индустрия США покроет до 60% прироста новой добычи. Встреча представителей OPEC и сланцевых нефтяников США не принесла каких-то ярких заявлений, но энергетическая конференция в Хьюстоне продолжается, поэтому мы ещё можем получить интересные прогнозы и заявления. Тем не менее информационного фона понедельника, вкупе с отскоком на американском фондовом рынке, хватило для позитивного настроя нефтяных спекулянтов. К 9:00 (мск) Brent – $65,67 (+0,20%), WTI – $62,71 (+0,22%), золото – $1324 (+0,31%), медь – $6941,28 (+0,66%), никель – $13500 (+0,52%), палладий – $982 (+0,46%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 89,91 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,235 (+0,12%), GBP/USD – $1,385 (-0,01%), USD/JPY – 106,23 (+0,02%).

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный и спокойный. Азиатские индексы преимущественно растут, на сырьевом рынке наблюдается позитивная динамика. Стремления администрации Белого дома США развязать торговые войны наталкивается на сопротивление соратников по республиканской партии. И, наконец, нефть торгуется выше $65 за баррель Brent, что обещает рост как для фондового рынка, так и для рубля.

Сегодня ГМК «Норникель» и «Ростелеком» отчитаются по МСФО за 2017 год. «Распадская» проведёт совет директоров, поэтому нельзя исключать рассмотрение вопроса о дивидендах.