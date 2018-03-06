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Доходность UST10 выросла до 2,89%


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Рынки в США продолжали отыгрывать решение Трампа по пошлинам.

На этом фоне доходность UST10 выросла на 3 бп - до 2.89%. Динамика европейских бенчмарков была разнонаправленной: 10-летние бумаги Германии закрылись почти без изменений, в то время как доходности gilts прибавили около 2 бп. Исход выборов в Италии, похоже, не напугал инвесторов, доходность 10-летних суверенных облигаций выросла к закрытию всего на 3 бп, стабилизировавшись после сильного роста в первые часы торгов. 

Развивающиеся рынки демонстрировали смешанную динамику, какого-то выраженного тренда не наблюдалось, а волатильность была невысокой. Бразильский реал укрепился на 2.4% на фоне в целом благоприятной для валют EM сессии. 

10-летние и 30-летние евробонды России выросли на 2 бп и 1 бп в терминах доходности соответственно. В сегменте локальных облигаций на ближнем отрезке доходности почти не изменились, а на дальнем упали на 1-2 бп. Выпуск 26207 закрылся снижением на 0.5 бп на отметке 6.985%.

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