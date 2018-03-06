Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале дня

Ожидается открытие рынка с повышением порядка 0,3% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2315, ближайшими поддержками останутся уровни 2300 и 2290, а в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2320 и 2330, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После позитивного старта торгов не исключено дальнейшее внутридневное повышение индекса Мосбиржи в диапазон 2320-2330. Этому способствует явное улучшение внешнего фона, состоявшееся за минувшие сутки", - добавил он.

Учитывая стабильный утренний ход торгов нефтью, стоит ожидать нейтрального начала сегодняшних торгов рублем, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 55,9-57 рублей, для европейской валюты - 68,9-70,3 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов повысились на 1,3-1,7% на фоне снижения опасений из-за торговой войны и призыва главы ВТО избегать торговых барьеров.

Азиатские биржи с утра росли на 0,2-1,8%, японский Nikkei 225 - на 1,8%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,9%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,1-0,3%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 65,6 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2341 доллара против 1,2338 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник вырос по основным индексам на внешнем позитиве. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,9% - до 2309,53 пункта, индекс РТС - на 1,42%, до 1279,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 0,4 рубля - до 56,42 рубля, евро вырос на 0,46 рубля, до 69,61 рубля.